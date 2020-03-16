Путин 17 марта встретится с членами правительства

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник выступит на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры по итогам работы ведомства за 2019 год, а также проведет совещание с правительством о развитии рынка жилья, сообщила пресс-служа Кремля.
"Семнадцатого марта Владимир Путин выступит на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, посвященном итогам работы органов прокуратуры за 2019 год", - говорится в сообщении.
Добавляется, что во вторник Путин также проведет очередное совещание с членами правительства. Основной темой встречи станет развитие рынка жилья. Подчеркивается, что с докладом по этому поводу выступят вице-премьер Марат Хуснуллин и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Кроме того, будет также рассмотрен ряд других актуальных текущих вопросов.