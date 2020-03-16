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2020-03-16T15:37+0300
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Путин 17 марта встретится с членами правительства
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РИА Новости

Путин 17 марта встретится с членами правительства

15:04 16.03.2020 (обновлено: 15:37 16.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник выступит на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры по итогам работы ведомства за 2019 год, а также проведет совещание с правительством о развитии рынка жилья, сообщила пресс-служа Кремля.
"Семнадцатого марта Владимир Путин выступит на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, посвященном итогам работы органов прокуратуры за 2019 год", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что во вторник Путин также проведет очередное совещание с членами правительства. Основной темой встречи станет развитие рынка жилья. Подчеркивается, что с докладом по этому поводу выступят вице-премьер Марат Хуснуллин и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Кроме того, будет также рассмотрен ряд других актуальных текущих вопросов.
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Марат ХуснуллинГенеральная прокуратура РФЭкономикаЭльвира НабиуллинаВладимир ПутинПолитика
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