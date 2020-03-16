"Победа" приостановит полеты в Тиват

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Лоукостер Лоукостер Победа (входит в группу "Аэрофлот") с 18 марта приостанавливает полеты из Москвы в Тиват в связи с введенным правительством Черногории запретом на въезд иностранных граждан на фоне пандемии коронавируса, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"Лоукостер "Победа" с 18 марта 2020 года приостанавливает полеты из Москвы в Тиват в связи с введенным правительством Черногории запретом на въезд иностранных граждан", - сказали в пресс-службе.

Всем клиентам отмененных рейсов из Москвы в Тиват и обратно с датами вылета в период с 18 марта по 15 апреля 2020 года автоматически оформлен возврат денежных средств в полном объеме (срок возврата составляет до 14 дней, в зависимости от условий банка-эмитента карты).

"На данный момент компания сосредоточена на вывозе максимально возможного количества клиентов, находящихся сейчас на территориях закрытых для полетов стран. Из Тивата "Победа" выполнит пять вывозных рейсов в Москву с 17 по 21 марта 2020 года. Подробная информация о расписании рейсов размещена на сайте pobeda.aero", - отметили в пресс-службе.