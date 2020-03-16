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"Победа" приостановит полеты в Тиват
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РИА Новости

"Победа" приостановит полеты в Тиват

15:04 16.03.2020 (обновлено: 15:05 16.03.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа" в международном аэропорту Внуково
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа в международном аэропорту Внуково
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Лоукостер Победа (входит в группу "Аэрофлот") с 18 марта приостанавливает полеты из Москвы в Тиват в связи с введенным правительством Черногории запретом на въезд иностранных граждан на фоне пандемии коронавируса, сообщили журналистам в пресс-службе компании.
"Лоукостер "Победа" с 18 марта 2020 года приостанавливает полеты из Москвы в Тиват в связи с введенным правительством Черногории запретом на въезд иностранных граждан", - сказали в пресс-службе.
Всем клиентам отмененных рейсов из Москвы в Тиват и обратно с датами вылета в период с 18 марта по 15 апреля 2020 года автоматически оформлен возврат денежных средств в полном объеме (срок возврата составляет до 14 дней, в зависимости от условий банка-эмитента карты).
"На данный момент компания сосредоточена на вывозе максимально возможного количества клиентов, находящихся сейчас на территориях закрытых для полетов стран. Из Тивата "Победа" выполнит пять вывозных рейсов в Москву с 17 по 21 марта 2020 года. Подробная информация о расписании рейсов размещена на сайте pobeda.aero", - отметили в пресс-службе.
"Клиентам, которым не подойдут предложенные даты вылета в Москву, будет оперативно оформлен возврат денежных средств в полном объеме", - добавили там.
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево
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ТуризмПобеда (авиакомпания)ТиватАэрофлотЧерногорияВ мире
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