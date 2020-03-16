Рада хочет ввести уголовное наказание за умышленное заражение COVID-19

КИЕВ, 16 мар - РИА Новости. Парламент Парламент Украины на внеочередном заседании во вторник намерен принять законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за умышленное заражение людей коронавирусом COVID-19 , сообщил глава комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медицинского страхования, депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа" Михаил Радуцкий.

Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил массовые мероприятия. По последним данным минздрава, на Украине подтверждены пять случаев заражения COVID-19, два из них в Черновицкой области. Первый на Украине случай смерти в результате нового коронавируса зафиксирован 13 марта. Спикер Рады Дмитрий Разумков созвал на вторник в 9.00 мск внеочередное заседание парламента для принятия законопроектов по противодействию распространения коронавируса.

"Законопроект будет действовать три месяца и предусматривает оперативную закупку товаров, работ и услуг, необходимых для ликвидации и недопущения эпидемии коронавируса; возможность 100% предварительной оплаты товаров или услуг, закупаемых для предотвращения или борьбы с коронавирусом; предоставление возможности населению работать дистанционно в условиях карантина или идти в отпуск, а также административную ответственность за нарушение обсервации и уголовную ответственность за умышленное заражение людей", - заявил Радуцкий на брифинге в понедельник.

По его словам, документ также предполагает освобождение от уплаты въездной пошлины или НДС для лекарственных средств или изделий медицинского назначения, закупаемых для предотвращения или борьбы с коронавирусом, а также дополнительные надбавки для медперсонала и других работников, которые работают над ликвидацией эпидемии.

Депутат сообщил, что на внеочередном заседании планируется рассмотреть постановление Верховной рады о расширении карантинных мероприятий, предлагается закрыть рестораны, кафе, салоны красоты, спортивные клубы.