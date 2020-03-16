Ветераны Латышского легиона СС получали награды Латвии и США

Доклад "Пособники нацистских преступлений. 96 ветеранов Латышского легиона СС, которые еще живы" подготовлен российским фондом "Историческая память" и фондом поддержки и развития еврейской культуры, традиций, образования и науки. Доклад содержит сведения о 96 ветеранах Латышского легиона СС, которые сейчас проживают в США, Великобритании, Канаде, Бразилии, Австралии, Аргентине и Латвии. В этих странах разъехавшиеся после войны по разным континентам легионеры создали свою организацию "Ястребы Даугавы".
Так, Зигурдс Лиелъюрис (1929 г.р.) добровольно вступил в Латышский легион, в 1945 году его перевели в боевое подразделение, он участвовал в боевых действиях. Сдался в плен западным союзникам, убавив себе два года. В 1951 году поступил на службу в армию США, участвовал в боевых действиях в Корее и Вьетнаме, специалист по антипартизанской войне. "Отличался особой жесткостью, о чем любит рассказывать друзьям… Награжден американскими наградами, гражданин США ", - отмечается в докладе.
Также нашедший прибежище в США Казимирс Упениекс (1923 г.р.) добровольно вступил в Латышский легион, после освобождения Латвии советскими войсками ушел с оружием в лес, примкнув к "лесным братьям". "После восстановления независимости Латвии награжден латвийским военным орденом Виестура", - говорится в докладе.
Живущий в Латвии Висвалдис Лацис (1924 г.р.) служил в 19-й латышской дивизии Ваффен СС, был командиром взвода. В 1995 году награждён высшей госнаградой Латвии - Орденом Трёх звёзд. В 2019 году Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело против Лациса по статье о реабилитации нацизма. Лаймонис Эзергайлис (1923 г.р.) проживает в Латвии, глава Добельского отделения Общества национальных воинов, также награжден орденом Трех Звезд.
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Ольгертс Цакарс (р.1924) с 1944 года служил в 15-й латышской дивизии Ваффен СС, после войны перебрался в Швецию, а в 1953 году - в США, где и коротает свои дни. "В 2010 году президент Латвии Валдис Затлерс наградил Ольгертса Цакарса государственной наградой - Крестом признания", - отмечают авторы доклада.
На американской земле обитает активист первой волны "Ястребов Даугавы" Даумантс Вилкс, отмечается в докладе. Он в свое время добровольно вступил в Латышский легион, служил в его разведывательном подразделении. "В 1945 году попал в плен к западным союзникам, достаточно быстро освобожден, до 1951 года проживал в Германии", - говорится в докладе.
В Австралии ныне проживает Имантс Скриверис, дата рождения которого не установлена. "Активный участник организации "Ястребы Даугавы", - поясняется в докладе. На Зеленом континенте нашел прибежище и такой активист "Ястребов Даугавы", как Петерис Клявиньш (1927 г.р.). Канада, в числе прочих, приютила бывшего добровольца Латышского легиона Карлиса Гулбиса (1923 г.р.), Яниса Билинскиса (1927 г.р.), Валдиса Бриедиса (1925 г.р.).
Установлен целый ряд преступлений, совершенных в годы Великой Отечественной войны подразделениями, входившими в состав Латышского легиона СС, которые можно квалифицировать как военные преступления и преступления против человечности. Так, именно латышские каратели уничтожали мирное население в деревне Жестяная Горка и селе Черное (Новгородская область). В мае прошлого года Следственный комитет России открыл уголовное дело по факту геноцида в этих населенных пунктах в 1941-1943 годах.
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