Самые знаменитые рестораны Тбилиси закрываются из-за коронавируса

ТБИЛИСИ, 16 мар – РИА Новости. Самые знаменитые рестораны Тбилиси "Стамба" и "Лолита" закрывают по рекомендации правительства страны из-за угрозы заражения коронавирусом, заявили сотрудники заведений РИА Новости.
В понедельник советник премьера Грузии Ираклий Чиковани заявил на брифинге, что правительство обратилось к работникам кафе, ресторанам и барам Грузии с рекомендацией временно закрыть заведения из-за риска распространения коронавируса.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса
"К сожалению, мы закрылись на две недели и больше не принимаем посетителей", - заявили РИА Новости в администрации кафе "Стамба".
Известный в Тбилиси ресторан "Лолита" также закрыт для посетителей. "Из-за сложившейся стране и в мире ситуации мы приняли решение временно закрыть заведение", - заявили в ресторане.
В Грузии выявлено 33 случая инфицирования новым коронавирусом. Власти Грузии продолжают вводить ограничения для предотвращения распространения вируса.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
10 марта, 13:44Как отличить коронавирусную инфекцию COVID-19 от простуды