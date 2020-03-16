Самые знаменитые рестораны Тбилиси закрываются из-за коронавируса

ТБИЛИСИ, 16 мар – РИА Новости. Самые знаменитые рестораны Самые знаменитые рестораны Тбилиси "Стамба" и "Лолита" закрывают по рекомендации правительства страны из-за угрозы заражения коронавирусом , заявили сотрудники заведений РИА Новости.

В понедельник советник премьера Грузии Ираклий Чиковани заявил на брифинге, что правительство обратилось к работникам кафе, ресторанам и барам Грузии с рекомендацией временно закрыть заведения из-за риска распространения коронавируса.

"К сожалению, мы закрылись на две недели и больше не принимаем посетителей", - заявили РИА Новости в администрации кафе "Стамба".

Известный в Тбилиси ресторан "Лолита" также закрыт для посетителей. "Из-за сложившейся стране и в мире ситуации мы приняли решение временно закрыть заведение", - заявили в ресторане.

В Грузии выявлено 33 случая инфицирования новым коронавирусом. Власти Грузии продолжают вводить ограничения для предотвращения распространения вируса.