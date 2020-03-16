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Тесты на COVID-19 оказались отрицательными еще у трех жителей Кузбасса
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РИА Новости

Тесты на COVID-19 оказались отрицательными еще у трех жителей Кузбасса

14:58 16.03.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЛаборатория
Лаборатория
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Лаборатория. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 16 мар - РИА Новости. Тесты на коронавирус показали отрицательный результат еще у трех из девяти жителей Кузбасса, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в Telegram-канале "Цивилев. Live".
Ранее сообщалось, что в субботу в Кемерово были выявлены два пациента с коронавирусной инфекцией, которые прилетели из Италии. Еще четверо контактных в субботу находились под медицинским наблюдением. В воскресенье стало известно еще о пяти пациентах, общавшихся с контактными. Таким образом, под медицинским наблюдением в Кузбассе находились девять человек. У одного пациента из группы контактных в понедельник заражение коронавирусом не подтвердилось, на данный момент под наблюдением остаются восемь человек.
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"Тесты на коронавирус дали отрицательный результат еще у троих из девяти жителей Кузбасса, госпитализированных с подозрением на коронавирусную инфекцию. Ранее заболевание не подтвердилось у четырех пациентов, таким образом возможными носителями инфекции остаются только два человека из девяти", – написал губернатор.
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Коронавирус COVID-19Кузбасс (Кемерово)Сергей ЦивилевОбщество
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