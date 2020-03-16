Тесты на COVID-19 оказались отрицательными еще у трех жителей Кузбасса

"Тесты на коронавирус дали отрицательный результат еще у троих из девяти жителей Кузбасса, госпитализированных с подозрением на коронавирусную инфекцию. Ранее заболевание не подтвердилось у четырех пациентов, таким образом возможными носителями инфекции остаются только два человека из девяти", – написал губернатор.