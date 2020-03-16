Алжир приостанавливает авиасообщение с Европой из-за коронавируса

Согласно опубликованной минздравом Алжира в понедельник статистике, в стране на данный момент зарегистрировано 54 случая заболевания, четверо заболевших скончались.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 144 странах, более 5,7 тысячи человек скончались.