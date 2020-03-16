Алжир приостанавливает авиасообщение с Европой из-за коронавируса

КАИР, 16 мар - РИА Новости. Власти Алжира приняли решение приостановить авиа- и морское сообщение с европейскими странами в рамках мер по борьбе с коронавирусом, говорится в полученном РИА Новости заявлении премьер-министра страны Абдельазиза Джарада.
"Принято решение приостановить все авиарейсы и морское сообщение на европейском направлении начиная с 19 марта", - сообщается в заявлении. Одновременно правительство объявило, что готово эвакуировать находящихся в Европе алжирских граждан на родину.
Согласно опубликованной минздравом Алжира в понедельник статистике, в стране на данный момент зарегистрировано 54 случая заболевания, четверо заболевших скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 144 странах, более 5,7 тысячи человек скончались.
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