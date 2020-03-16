Число зараженных коронавирусом в Норвегии достигло 1169 человек

МУРМАНСК, 16 мар – РИА Новости. Число заболевших в результате заражения коронавирусом в Норвегии выросло до 1169 человек, из них почти 100 человек заразились за последние сутки, сообщил институт общественного здравоохранения королевства в понедельник.
"Общее число заболевших - 1169 человек, 11 находятся в отделениях интенсивной терапии", - говорится в сообщении.
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В институте отмечают, что средний возраст заболевших – 46 лет, женщины составляют 37,9%. В общей сложности в стране проведено больше 18 тысяч анализов на коронавирус. Известно, что 359 человек заразились в Норвегии, 752 – за границей, источник заражения 58 неизвестен.
Ранее Норвегия приняла решение о частичном закрытии с понедельника портов и аэропортов для приема иностранных самолетов, введении 14-дневного карантина для прибывающих из других стран. Кроме того, в стране не позволят оставаться лицам без вида на жительство. Подданным Норвегии, находящимся за пределами королевства, рекомендуется вернуться домой. Кроме того, работодателям рекомендовано перевести максимально возможное число работников на удаленную форму работы. Школы и детские сады закрыты, жителям Норвегии не рекомендовали уезжать на дачи, а тем, кто это уже сделал, предписано вернуться. По последним данным, трое пожилых людей скончались.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
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