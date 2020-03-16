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В ДНР заявили о 138 нарушениях перемирия силовиками за неделю
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РИА Новости

В ДНР заявили о 138 нарушениях перемирия силовиками за неделю

14:53 16.03.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Украинские силовики 138 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, ранения получили четыре человека, один погиб, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ведомстве сообщали, что с 24 февраля по 2 марта зафиксировали 90 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.
"За период с 9 по 16 марта было зафиксировано 138 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. По территории республики было выпущено 462 мины и снаряда калибрами 120, 82, 122 и 152 миллиметра. Ранения получили четыре мирных жителя, погиб один человек. Повреждения получили 25 домов и девять объектов инфраструктуры", - сказал представитель СЦКК.
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