Власти Марокко закроют рестораны, кинотеатры и спортивные объекты

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Власти Власти Марокко приняли решение закрыть с понедельника рестораны, кинотеатры и спортивные объекты в стране с целью остановить распространение коронавируса , сообщает газета Hespress со ссылкой на МВД королевства.

Сообщается, что начиная с понедельника по распоряжению МВД в стране будут временно закрыты кафе, рестораны, кинотеатры, театры, концертные залы, бани, клубы и спортивные объекты.

По данным марокканского минздрава, в королевстве зафиксировано 28 случаев заражения коронавирусом, один человек скончался. В воскресенье власти Марокко сообщили, что полностью приостанавливают авиасообщение со всеми странами мира до дальнейшего уведомления из опасений распространения коронавируса.