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Власти Марокко закроют рестораны, кинотеатры и спортивные объекты
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РИА Новости

Власти Марокко закроют рестораны, кинотеатры и спортивные объекты

14:49 16.03.2020 (обновлено: 15:01 16.03.2020)
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CC BY 2.0 / 3inOne / Марокко
Марокко
CC BY 2.0 / 3inOne /
Марокко. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Власти Марокко приняли решение закрыть с понедельника рестораны, кинотеатры и спортивные объекты в стране с целью остановить распространение коронавируса, сообщает газета Hespress со ссылкой на МВД королевства.
Сообщается, что начиная с понедельника по распоряжению МВД в стране будут временно закрыты кафе, рестораны, кинотеатры, театры, концертные залы, бани, клубы и спортивные объекты.
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По данным марокканского минздрава, в королевстве зафиксировано 28 случаев заражения коронавирусом, один человек скончался. В воскресенье власти Марокко сообщили, что полностью приостанавливают авиасообщение со всеми странами мира до дальнейшего уведомления из опасений распространения коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.
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