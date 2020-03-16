В Домодедово пресекли ввоз бриллиантов из Дубая на 18 миллионов рублей

"Шесть прозрачных драгоценных камней таможенники обнаружили в январе 2020 года в багаже 24-летнего гражданина России, прибывшего из Дубая. Он проследовал через "зеленый коридор", тем самым заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих таможенному декларированию", - говорится в сообщении.