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В Домодедово пресекли ввоз бриллиантов из Дубая на 18 миллионов рублей
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РИА Новости

В Домодедово пресекли ввоз бриллиантов из Дубая на 18 миллионов рублей

14:49 16.03.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудник таможенной службы РФ в зале международного аэропорта "Домодедово"
Сотрудник таможенной службы РФ в зале международного аэропорта Домодедово
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Сотрудники Домодедовской таможни пресекли ввоз из Дубая шести бриллиантов стоимостью более 18 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ФТС России.
"Шесть прозрачных драгоценных камней таможенники обнаружили в январе 2020 года в багаже 24-летнего гражданина России, прибывшего из Дубая. Он проследовал через "зеленый коридор", тем самым заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих таможенному декларированию", - говорится в сообщении.
Пассажир заявил, что камни стоят 5 тысяч долларов, но подтвердить это документально не смог. Таможенная экспертиза установила, что камни являются бриллиантами стоимостью более 18 миллионов рублей.
В настоящее время по материалам дела проводится проверка.
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ПроисшествияРоссияФедеральная таможенная служба (ФТС России)Домодедово (аэропорт)Дубай (город)
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