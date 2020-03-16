Число заразившихся коронавирусом в Индии достигло 114 человек

Тринадцать заразившихся коронавирусом выздоровели и выписаны из госпиталей, два человека скончались.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 144 странах, более 5,7 тысячи человек скончались.