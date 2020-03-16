НЬЮ-ДЕЛИ, 15 мар - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Индии достигло 114 человек, сообщило министерство здравоохранения и поддержки семьи.
Наибольшее число заболевших - 31 - в штате Махараштра на западе страны, 23 заболевших - в штате Керала на юго-западе Индии, 12 - в Уттар-Прадеше, северном штате Индии. Семь заболевших в столичном регионе Дели, шесть - в Карнатаке на юго-западе Индии, четверо - на союзной территории Ладакх.
Трое заболевших находятся в штате Телангана и союзной территории Джамму и Кашмир, два заболевших – в Раджастане, по одному заболевшему – в штатах Тамилнад, Пенджаб, Андхра Прадеш и Уттараханд. В число заболевших также включены 17 иностранцев, 14 из которых находятся в штате Харьяна, двое - в Раджастане, один - в Уттар-Прадеше.
Тринадцать заразившихся коронавирусом выздоровели и выписаны из госпиталей, два человека скончались.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса
Власти Индии в среду вечером сообщили, что в связи с угрозой коронавируса приостанавливают действие всех туристических виз до 15 апреля. Эти меры выступают в действие 13 марта с 12.00 GMT (15.00 мск) в пунктах отправления. Вводится обязательный 14-дневный карантин для всех прибывающих в Индию пассажиров, которые после 15 февраля посещали Иран, Испанию, Италию, Китай, Республику Корея, Францию, ФРГ.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 144 странах, более 5,7 тысячи человек скончались.