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Число заразившихся коронавирусом в Индии достигло 114 человек
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РИА Новости

Число заразившихся коронавирусом в Индии достигло 114 человек

14:49 16.03.2020
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© AP Photo / Fareed KhanМедицинский работник проверяет температуру тела пассажира на железнодорожной станции в Карачи, Пакистан
Медицинский работник проверяет температуру тела пассажира на железнодорожной станции в Карачи, Пакистан
© AP Photo / Fareed Khan
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 мар - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Индии достигло 114 человек, сообщило министерство здравоохранения и поддержки семьи.
Наибольшее число заболевших - 31 - в штате Махараштра на западе страны, 23 заболевших - в штате Керала на юго-западе Индии, 12 - в Уттар-Прадеше, северном штате Индии. Семь заболевших в столичном регионе Дели, шесть - в Карнатаке на юго-западе Индии, четверо - на союзной территории Ладакх.
Трое заболевших находятся в штате Телангана и союзной территории Джамму и Кашмир, два заболевших – в Раджастане, по одному заболевшему – в штатах Тамилнад, Пенджаб, Андхра Прадеш и Уттараханд. В число заболевших также включены 17 иностранцев, 14 из которых находятся в штате Харьяна, двое - в Раджастане, один - в Уттар-Прадеше.
Тринадцать заразившихся коронавирусом выздоровели и выписаны из госпиталей, два человека скончались.
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Карта распространения нового коронавируса
Власти Индии в среду вечером сообщили, что в связи с угрозой коронавируса приостанавливают действие всех туристических виз до 15 апреля. Эти меры выступают в действие 13 марта с 12.00 GMT (15.00 мск) в пунктах отправления. Вводится обязательный 14-дневный карантин для всех прибывающих в Индию пассажиров, которые после 15 февраля посещали Иран, Испанию, Италию, Китай, Республику Корея, Францию, ФРГ.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 144 странах, более 5,7 тысячи человек скончались.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыИндияВ мире
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