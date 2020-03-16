Лукашенко заявил о перепроизводстве защитных масок в Белоруссии

МИНСК, 16 мар – РИА Новости. Белоруссия столкнулась перепроизводством медицинских защитных масок после увеличения их выпуска на фоне ажиотажного спроса из-за нового коронавируса , теперь прорабатывается экспорт избытка, сообщил в понедельник в Минске президент страны Александр Лукашенко

Данное заявление, как сообщает в понедельник пресс-служба белорусского лидера, прозвучало во время рассмотрения кадровых вопросов главой государства. В том числе Лукашенко согласовал назначение заместителем министра здравоохранения Елены Богдан, ранее занимавшую пост начальника главного управления организации медицинской помощи минздрава.

Президент отметил, что после того, как в стране резко вырос спрос на медицинские маски, белорусские предприятия были ориентированы на увеличение объемов их производства. Как рассказал Лукашенко, о складывающейся в Белоруссии ситуации ему докладывал премьер-министр: оказалось, что теперь некуда девать выпущенную продукцию. "Сшили - девать некуда. Легпром требует: оплатите нам. А здравоохранение говорит: нам столько не надо, нам некуда девать. Правда, я ему сказал, что надо разворачиваться: в Германии не хватает спецодежды, масок. Надо продать их, если на них есть спрос", - добавил Лукашенко.

Как сообщали ранее в Минздраве, жители Минска только за полдня, прошедших с момента официального сообщения о первом случае коронавируса, купили 70 тысяч защитных масок. В аптеках наблюдался дефицит медицинских масок, в то время как в интернете и соцсетях появились объявления об их продаже по более высоким, чем в аптеках, ценам. Минздрав анонсировал новые поставки масок в белорусские аптеки.

В начале марта белорусский госконцерн "Беллегпром" на фоне ситуации с распространением в мире нового типа коронавируса принял решение временно перепрофилировать ряд предприятий для пошива медицинских защитных масок. Тогда сообщалось, что всего маски будут изготавливать 15 предприятий, планируемый общий объем производства – 550 тысяч изделий в сутки.