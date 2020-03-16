Текслер предложил установить фиксированные цены на медицинские маски

ЧЕЛЯБИНСК, 16 мар – РИА Новости. Челябинский губернатор Алексей Текслер обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением централизованно распределять медицинские маски по регионам и установить на них фиксированные цены.
"Обратился к председателю правительства РФ с предложением централизованного распределения масок в регионы", - написал Текслер в своем аккаунте в Instagram. Он также считает, что нужно установить на маски фиксированные цены, так как в настоящее время здесь много вопросов.
Ранее Мишустин возглавил координационный совет по борьбе с распространением коронавируса. Также президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Госсовета по противодействию распространению инфекции.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса