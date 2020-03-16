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Текслер предложил установить фиксированные цены на медицинские маски
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РИА Новости

Текслер предложил установить фиксированные цены на медицинские маски

14:47 16.03.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлексей Текслер
Алексей Текслер
© РИА Новости / Илья Питалев
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Алексей Текслер. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 16 мар – РИА Новости. Челябинский губернатор Алексей Текслер обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением централизованно распределять медицинские маски по регионам и установить на них фиксированные цены.
"Обратился к председателю правительства РФ с предложением централизованного распределения масок в регионы", - написал Текслер в своем аккаунте в Instagram. Он также считает, что нужно установить на маски фиксированные цены, так как в настоящее время здесь много вопросов.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Алексей ТекслерМихаил МишустинВладимир ПутинОбщество
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