Московское метро усилило меры по борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Кассирам московского метро начали измерять температуру и выдавать перчатки с дезинфицирующим средством для профилактики коронавируса, сообщила журналистам заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.
"У нас в штате содержится более 3700 кассиров, для того чтобы снизить риск заражения вирусом, мы обеспечили наших сотрудников дезинфицирующими средствами для рук, а также с сегодня мы начинаем раздавать им перчатки", - сообщила Темникова. Она добавила, что, помимо этого, в метро проводится регулярная обработка всех поверхностей, в том числе пассажирской зоны.
"Это касается автоматов по продаже билетов, мы их дезинфицируем раз в час. Также это касается и подвижного состава, на котором тоже проводится регулярная обработка, это и подуличные переходы, и эскалаторные спуски", - пояснила замначальника.
По ее словам, с понедельника кассирам начали измерять температуру. Помимо этого, дистанционно измеряется температура и у пассажиров метро.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции. В документе говорится, что граждане, прибывшие из государств с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, обязаны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в РФ. Также с 10 марта 2020 года в Москве введен запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников свыше 5 тысяч человек. В рамках запрета был отменен городской фестиваль "Крымская весна". Запрет является временным и будет действовать до 10 апреля.