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Московское метро усилило меры по борьбе с коронавирусом
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РИА Новости

Московское метро усилило меры по борьбе с коронавирусом

14:46 16.03.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники метрополитена проверяют у пассажиров московского метро температуру с помощью тепловизора
Сотрудники метрополитена проверяют у пассажиров московского метро температуру с помощью тепловизора
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Кассирам московского метро начали измерять температуру и выдавать перчатки с дезинфицирующим средством для профилактики коронавируса, сообщила журналистам заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.
"У нас в штате содержится более 3700 кассиров, для того чтобы снизить риск заражения вирусом, мы обеспечили наших сотрудников дезинфицирующими средствами для рук, а также с сегодня мы начинаем раздавать им перчатки", - сообщила Темникова. Она добавила, что, помимо этого, в метро проводится регулярная обработка всех поверхностей, в том числе пассажирской зоны.
"Это касается автоматов по продаже билетов, мы их дезинфицируем раз в час. Также это касается и подвижного состава, на котором тоже проводится регулярная обработка, это и подуличные переходы, и эскалаторные спуски", - пояснила замначальника.
По ее словам, с понедельника кассирам начали измерять температуру. Помимо этого, дистанционно измеряется температура и у пассажиров метро.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковский метрополитен
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