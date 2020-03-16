Московское метро усилило меры по борьбе с коронавирусом

"У нас в штате содержится более 3700 кассиров, для того чтобы снизить риск заражения вирусом, мы обеспечили наших сотрудников дезинфицирующими средствами для рук, а также с сегодня мы начинаем раздавать им перчатки", - сообщила Темникова. Она добавила, что, помимо этого, в метро проводится регулярная обработка всех поверхностей, в том числе пассажирской зоны.