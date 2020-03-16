Доклад о ветеранах Латышского легиона СС отправят в посольство Латвии

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Доклад с именами ныне живущих 96 ветеранов Латышского легиона СС будет отправлен в посольство Латвии, заявил один из его авторов, директор фонда "Историческая память" Александр Дюков.
Доклад с именами 96 ветеранов Латышского легиона СС, которые сейчас проживают в США, Великобритании, Канаде, Бразилии, Австралии, Аргентине и Латвии, был представлен в понедельник на круглом столе в МИА "Россия сегодня". Он подготовлен российским фондом "Историческая память" и фондом поддержки и развития еврейской культуры, традиций, образования и науки.
"Мы, во-первых, направим этот доклад, разумеется, в посольство Латвии. Не думаю, что они узнают из этого доклада что-то новое для себя, я уверен, что все фамилии латышских легионеров у них есть. Могут только сверить, насколько наша работа оказалась масштабна, какую часть из имеющейся у них информации смогли собрать мы", - сказал он на круглом столе.
"Разумеется, реакции на этот доклад со стороны латвийских властей ожидать трудно", - добавил историк.
Установлен целый ряд преступлений, совершенных в годы Великой Отечественной войны подразделениями, входившими в состав Латышского легиона СС, которые можно квалифицировать как военные преступления и преступления против человечности. Так, именно латышские каратели уничтожали мирное население в деревне Жестяная Горка и селе Черное (Новгородская область). В мае прошлого года Следственный комитет России открыл уголовное дело по факту геноцида в этих населенных пунктах в 1941-1943 годах.
Латышский легион СС был создан командованием нацистской Германии в годы Второй мировой войны на территории оккупированной Латвии из двух гренадерских дивизий. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер 24 марта 1943 года издал приказ, уточняющий понятие "латышский легион" в качестве общего определения для латышей, проходивших службу во всех латышских воинских формированиях "Ваффен СС", включая полицейские батальоны.
Подразделения легиона 16 марта 1944 года вступили в бой с Красной Армией в районе реки Великой у города Остров Псковской области. Именно поэтому день легионеров отмечается в Латвии 16 марта.
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