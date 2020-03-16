Доклад о ветеранах Латышского легиона СС отправят в посольство Латвии

"Мы, во-первых, направим этот доклад, разумеется, в посольство Латвии. Не думаю, что они узнают из этого доклада что-то новое для себя, я уверен, что все фамилии латышских легионеров у них есть. Могут только сверить, насколько наша работа оказалась масштабна, какую часть из имеющейся у них информации смогли собрать мы", - сказал он на круглом столе.