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В Малайзии зарегистрировали 125 новых случаев заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Малайзии зарегистрировали 125 новых случаев заражения коронавирусом

14:39 16.03.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
БАНГКОК, 16 мар – РИА Новости. Министерство здравоохранения Малайзии зарегистрировало в понедельник 125 новых случаев заражения коронавирусом COVID19, общее число случаев заражения в стране с начала эпидемии теперь составляет 553, сообщает интернет-версия газеты The Star.
Из общего числа 95 новых пациентов заразились коронавирусной инфекцией во время религиозного мероприятия в мечети Джамик Петалинг, на котором присутствовали более 16 тысяч человек, сообщает газета со ссылкой на минздрав Малайзии.
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