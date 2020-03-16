В Малайзии зарегистрировали 125 новых случаев заражения коронавирусом

БАНГКОК, 16 мар – РИА Новости. Министерство здравоохранения Малайзии зарегистрировало в понедельник 125 новых случаев заражения коронавирусом COVID19, общее число случаев заражения в стране с начала эпидемии теперь составляет 553, сообщает интернет-версия газеты The Star.
Из общего числа 95 новых пациентов заразились коронавирусной инфекцией во время религиозного мероприятия в мечети Джамик Петалинг, на котором присутствовали более 16 тысяч человек, сообщает газета со ссылкой на минздрав Малайзии.
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