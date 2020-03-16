Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-16T14:39+0300
https://ria.ru/20200316/1568670396.html
В Швеции число жертв коронавируса достигло шести человек
https://cdn22.img.ria.ru/images/156368/51/1563685123_0:0:1106:622_1036x0_80_0_0_7a32e43e77184c2d21beb929eff64ef1.jpg
РИА Новости

В Швеции число жертв коронавируса достигло шести человек

14:39 16.03.2020
410
© РИА Новости / Анна РаткоглоПрохожие в защитных медицинских масках
Прохожие в защитных медицинских масках
© РИА Новости / Анна Раткогло
Прохожие в защитных медицинских масках. Архивное фото
СТОКГОЛЬМ, 16 мар - РИА Новости. Три пациента скончались в результате заражения коронавирусом в Швеции в понедельник, общее число смертельных случаев возросло до шести, сообщают власти региона Стокгольм.
"Мы знаем из международного опыта, что именно пожилые люди и особенно пожилые люди с хроническими болезнями подвержены особому риску. Все скончавшиеся пациенты относились к этой категории", - говорится в сообщении.
На сегодняшний день в Швеции зафиксировано 992 случая заболевания коронавирусом, около 400 из них - в регионе Стокгольм. Ранее главный эпидемиолог Швеции Андерс Тингелл заявил, что тестировать на наличие вируса будут лишь сотрудников и пациентов больниц, а также работающих с пожилыми людьми, входящими в группу риска.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
010000
Обсудить 0
Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыЗдоровье - ОбществоШвецияСтокгольм (город)В мире
Рекомендуем
Украинские рабочие, застрявшие на границе Словении по пути из Италии в Киев
СМИ: бегущие на родину украинские гастарбайтеры пошли на штурм границы
Добыча нефти
США начинают большое ограбление "страны-бензоколонки"
Вид из мечети Биби-Ханым
В Узбекистане мусульманам разрешили молиться дома из-за коронавируса
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории
Трое россиян заразились коронавирусом на территории страны
Знак коронавируса
"Яндекс" запустил карту распространения коронавируса
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
За сутки коронавирусом заразились почти 11 тысяч человек
Ртутный градусник для измерения температуры
Петербуржец с коронавирусом рассказал о симптомах болезни
Тест-система для определения коронавируса
В Новосибирской области более 500 человек находятся на карантине
Сдача ЕГЭ по географии, информатике и ИКТ
Расписание ЕГЭ изменят из-за коронавируса
Борщ
Украинский шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Малайзии зарегистрировали 125 новых случаев заражения коронавирусом
Самолет в небе
Летевший из США борт запросил срочную посадку на Камчатке, но не сел
Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотня
Глава "Газпром нефти" рассказал о плюсах низких цен на нефть
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
Число случаев заражения коронавирусом в Финляндии увеличилось до 272
Госпиталь в итальянском городе Брешиа
В Италии от коронавируса за сутки умерли 368 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:12Мишустин рассказал об информационных вбросах по коронавирусу
16:12В аптеках Коммунарки, где расположен карантинный центр, нет масок
16:11Власти четырех украинских городов приняли решение ввести карантин
16:10Мишустин подписал поручение по первоочередным мерам борьбы с COVID-19
16:09В Израиле службы в русских храмах проходят в закрытом режиме
16:08СМИ сообщили о 6 236 заразившихся коронавирусом в Германии
16:08Совет по борьбе с коронавирусом будет работать ежедневно
16:08В мусульманской общине РФ отменяют мероприятия из-за коронавируса
16:07В Турции приостановили массовые молитвы в мечетях из-за коронавируса
16:06В США число заразившихся коронавирусом превысило 3,7 тысяч человек
16:06Египет прекратит авиасообщение по всей стране из-за коронавируса
16:05ОНФ поможет пожилым людям с покупкой лекарств в условиях коронавируса
15:59У жительницы Кирова подтвердили заражение коронавирусом
15:59Помпео потребовал привлечь к ответственности напавших на базу в Ираке
15:58В парламенте Крыма считают, что с Киевом нельзя договариваться о воде
15:57"Белавиа" приостанавливает рейсы в Баку и Бейрут
15:53Расписание ЕГЭ изменят из-за коронавируса
15:53Семь стран ЕС уведомили о введении погранконтроля из-за коронавируса
15:51Дети гибнут в пожарах в России в 2020 году почти на 40% реже
15:50"Уральские авиалинии" приостановили еще 14 рейсов из-за коронавируса
Лента новостейМолния