В Швеции число жертв коронавируса достигло шести человек

"Мы знаем из международного опыта, что именно пожилые люди и особенно пожилые люди с хроническими болезнями подвержены особому риску. Все скончавшиеся пациенты относились к этой категории", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день в Швеции зафиксировано 992 случая заболевания коронавирусом, около 400 из них - в регионе Стокгольм. Ранее главный эпидемиолог Швеции Андерс Тингелл заявил, что тестировать на наличие вируса будут лишь сотрудников и пациентов больниц, а также работающих с пожилыми людьми, входящими в группу риска.