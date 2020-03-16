Правительство опубликовало список поручений по поддержке экономики

Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В правительстве поручили проработать список мер по поддержке экономики на фоне распространения коронавируса, соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости.

По словам источника агентства в кабмине, решение о реализации мер примут после проработки.

Так, кабмин рассматривает возможность авансировать обязательные платежи, пенсии и другие социальные выплаты.

Обсуждаются варианты введения налоговых каникул для туристической и авиационной отраслей, квартальной отсрочки для малого и среднего бизнеса, а также установления нулевой ввозной пошлины на лекарства.

Также в кабмине мониторят ситуацию на рынке труда в регионах. Поручено зарезервировать в бюджете средства для субъектов Федерации на социальные выплаты безработным.

Коронавирус могут признать форс-мажором при исполнении госконтрактов.

В списке также есть пункт об увеличении ассигнований на кредиты субъектам при условии реализации ими "региональных планов обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности".

Помимо этого, правительство прорабатывает меры для обеспечения нужного объема средств индивидуальной защиты и материалов для производства тест-систем на коронавирусную инфекцию.

В России могут запретить мероприятия с участием больше тысячи человек, в том числе международные спортивные соревнования.

Кроме того, правительство может продлить школьные каникулы.

Распространение нового коронавируса

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку заболевания пандемией. По последним данным, по всему миру заразились 157 тысяч человек. Случаи коронавируса выявили более чем в 140 странах. Свыше шести тысяч человек умерли, 75 тысяч пациентов вылечились. В России заражены более 60 человек.

Коронавирус вызвал обвалы на мировых рынках. Так, биржи Азии закрылись снижением в пределах десяти процентов, падение на биржах Европы достигает девяти процентов.