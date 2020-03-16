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2020-03-16T15:43+0300
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Правительство опубликовало список поручений по поддержке экономики
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РИА Новости

Правительство опубликовало список поручений по поддержке экономики

14:36 16.03.2020 (обновлено: 15:43 16.03.2020)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовВрачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В правительстве поручили проработать список мер по поддержке экономики на фоне распространения коронавируса, соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости.
По словам источника агентства в кабмине, решение о реализации мер примут после проработки.
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Так, кабмин рассматривает возможность авансировать обязательные платежи, пенсии и другие социальные выплаты.
Обсуждаются варианты введения налоговых каникул для туристической и авиационной отраслей, квартальной отсрочки для малого и среднего бизнеса, а также установления нулевой ввозной пошлины на лекарства.
Также в кабмине мониторят ситуацию на рынке труда в регионах. Поручено зарезервировать в бюджете средства для субъектов Федерации на социальные выплаты безработным.
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В списке также есть пункт об увеличении ассигнований на кредиты субъектам при условии реализации ими "региональных планов обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности".
Помимо этого, правительство прорабатывает меры для обеспечения нужного объема средств индивидуальной защиты и материалов для производства тест-систем на коронавирусную инфекцию.
В России могут запретить мероприятия с участием больше тысячи человек, в том числе международные спортивные соревнования.
Кроме того, правительство может продлить школьные каникулы.
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Распространение нового коронавируса

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку заболевания пандемией. По последним данным, по всему миру заразились 157 тысяч человек. Случаи коронавируса выявили более чем в 140 странах. Свыше шести тысяч человек умерли, 75 тысяч пациентов вылечились. В России заражены более 60 человек.
Коронавирус вызвал обвалы на мировых рынках. Так, биржи Азии закрылись снижением в пределах десяти процентов, падение на биржах Европы достигает девяти процентов.
Трейдеры опасаются, что принимаемые по всему миру меры не смогут предотвратить рецессию глобальной экономики из-за коронавируса.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияПравительство РФЭкономика
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