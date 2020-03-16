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В России обсуждают налоговые каникулы и беспошлинный ввоз лекарств
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РИА Новости

В России обсуждают налоговые каникулы и беспошлинный ввоз лекарств

14:31 16.03.2020
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© РИА Новости / Константин МихальчевскийФармацевт в аптеке
Фармацевт в аптеке
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Фармацевт в аптеке. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Правительство России в связи с ситуацией с коронавирусом обсуждает варианты введения в стране налоговых каникул для туристической и авиационной отраслей, квартальной отсрочки для малого и среднего бизнеса, а также введение нулевой ввозной пошлины на лекарства, говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
По словам источника РИА Новости в правительстве, эти меры поручено проработать для решения о целесообразности их реализации.
"Введение "налоговых каникул", в том числе в сфере туризма и авиаперевозок. Предоставление квартальной отсрочки по уплате налоговых платежей для организаций малого и среднего предпринимательства. Предоставление государственных гарантий Российской Федерации по кредитам системообразующим организациям, привлеченным в российских кредитных организациях на пополнение оборотных средств и (или) на финансирование текущей производственной деятельности", - говорится в документе.
В рассматриваемые меры также вошло снижение требований Банка России к кредитным организациям, в том числе в части нормы резервирования по отдельным категориям заемщиков, включая системообразующие организации. Докапитализация АО "Корпорация "МСП" для расширения поддержки организаций малого и среднего предпринимательства и перенос сроков выплаты дивидендов компаний с государственным участием на 3-6 месяцев.
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Кроме того, кабинет министров рассматривает вариант установления нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на определяемые правительством товары, в том числе лекарственные средства и медицинские изделия.
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