Программы НТВ отказываются от присутствия зрителей на съемках

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Программы НТВ, на съемках которых присутствует аудитория, отказались от привлечения зрителей или значительно сократили их количество в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщили в пресс-службе телеканала.
"В связи с эпидемиологической обстановкой телекомпания НТВ принимает меры безопасности: программы телеканала, на съемках которых присутствует аудитория, отказались от зрителей или значительно сократили их количество", - рассказали в пресс-службе НТВ.
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Уже в эту субботу, как отметили в пресс-службе, без зрителей вышел в эфир проект "Центральное телевидение". Ранее от присутствия зрителей в студии отказались программы "Секрет на миллион" и "ДНК". С этой недели без зрителей будут выходить "Своя правда" и "Звезды сошлись".
"Выходящее в прямом эфире ток-шоу "Место встречи" сократило количество зрителей вдвое, перед допуском на съемку соблюдаются меры предосторожности в дополнение к тем, что уже действуют в телецентре "Останкино": работает медперсонал, посетителям измеряют температуру, на входах установлены диспенсеры с антисептиком для рук", - добавили в пресс-службе.
Кроме того, по данным пресс-службы, часть сотрудников телекомпании переведена на удаленную работу, а прибывшие ранее из зарубежных командировок проходят обязательный карантин.
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