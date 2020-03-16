СБУ блокировала контрабанду восьми килограммов ртути в Евросоюз

КИЕВ, 16 мар - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила о блокировании контрабанды 8 килограммов ртути в Евросоюз , которую из страны пытался вывезти иностранец.

"В Закарпатской области сотрудники Службы безопасности Украины пресекли контрабанду в Евросоюз высокотоксичного опасного вещества - металлической ртути. По предварительной версии следствия, гражданин одной из европейских стран планировал незаконно переправить через государственную границу восемь килограммов ртути", - сообщается на сайте СБ Украины.

Транспортное средство злоумышленника правоохранители задержали в пункте пропуска "Ужгород". Ртуть обнаружили среди вещей иностранца. Емкости с металлом злоумышленник спрятал в пакетах с мукой.

Сейчас перевозчик задержан. В рамках уголовного дела, начатого следователями службы, иностранцу объявили о подозрении в контрабанде.