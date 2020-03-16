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СБУ блокировала контрабанду восьми килограммов ртути в Евросоюз
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РИА Новости

СБУ блокировала контрабанду восьми килограммов ртути в Евросоюз

14:28 16.03.2020
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© Фото : Служба безпеки УкраїниСотрудник Службы безопасности Украины
Сотрудник Службы безопасности Украины
© Фото : Служба безпеки України
КИЕВ, 16 мар - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила о блокировании контрабанды 8 килограммов ртути в Евросоюз, которую из страны пытался вывезти иностранец.
"В Закарпатской области сотрудники Службы безопасности Украины пресекли контрабанду в Евросоюз высокотоксичного опасного вещества - металлической ртути. По предварительной версии следствия, гражданин одной из европейских стран планировал незаконно переправить через государственную границу восемь килограммов ртути", - сообщается на сайте СБ Украины.
Транспортное средство злоумышленника правоохранители задержали в пункте пропуска "Ужгород". Ртуть обнаружили среди вещей иностранца. Емкости с металлом злоумышленник спрятал в пакетах с мукой.
Сейчас перевозчик задержан. В рамках уголовного дела, начатого следователями службы, иностранцу объявили о подозрении в контрабанде.
Продолжаются следственные действия. Устанавливается стоимость изъятой ртути, источники происхождения токсичного вещества, а также ее продавцы и заказчики.
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