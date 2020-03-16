Правительство обеспечит нужный объем средств индивидуальной защиты

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Правительство РФ прорабатывает меры для обеспечения в стране нужного объёма средств индивидуальной защиты и материалов для производства тест-систем, позволяющих выявить коронавирусную инфекцию , следует из перечня мер, которые было поручено проработать на совещаниях в кабмине в минувшие субботу и воскресенье.

По словам источника РИА Новости в правительстве, эти меры поручено проработать для решения об их реализации.

"Обеспечение населения необходимым объемом средств индивидуальной защиты", - говорится в одном из пунктов документа, который имеется в распоряжении РИА Новости.