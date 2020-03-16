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Правительство обеспечит нужный объем средств индивидуальной защиты
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РИА Новости

Правительство обеспечит нужный объем средств индивидуальной защиты

14:27 16.03.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПродажа медицинских масок
Продажа медицинских масок
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Продажа медицинских масок. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Правительство РФ прорабатывает меры для обеспечения в стране нужного объёма средств индивидуальной защиты и материалов для производства тест-систем, позволяющих выявить коронавирусную инфекцию, следует из перечня мер, которые было поручено проработать на совещаниях в кабмине в минувшие субботу и воскресенье.
По словам источника РИА Новости в правительстве, эти меры поручено проработать для решения об их реализации.
Продажа медицинских масок
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"Обеспечение населения необходимым объемом средств индивидуальной защиты", - говорится в одном из пунктов документа, который имеется в распоряжении РИА Новости.
В качестве одной из необходимых мер указано "обеспечение изготовления оптимального объема материалов для производства тест-систем по выявлению новой коронавирусной инфекции".
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