Кассация признала права Маслякова на бренд КВН

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Президиум Суда по интеллектуальным правам (СИП) оставил в силе решение первой инстанции, подтвердившей права компании Президиум Суда по интеллектуальным правам (СИП) оставил в силе решение первой инстанции, подтвердившей права компании Александра Маслякова АМИК на основной из серии брендов Клуба веселых и находчивых — общеизвестный товарный знак КВН

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, президиум СИП в понедельник отклонил кассационную жалобу ООО "Группа 7", оспаривавшего законность регистрации Роспатентом товарного знака на компанию Маслякова.

Компании "Группа 7" принадлежат авторские права на сценарии первых выпусков игры КВН, вышедшей в телеэфир в 1961 году, а также на книгу "КВН. Клуб веселых и находчивых", изданную в 1965 году. На этом основании "Группа 7" просила признать недействительным решение Роспатента, отклонившего в 2018 году ее возражения на предоставление правовой охраны общеизвестному товарному знаку КВН. Первая инстанция СИП в ноябре заявление "Группы 7" отклонила.

Всего "Группа 7" оспаривает права компании Маслякова на шесть товарных знаков. Пять остальных заявлений "Группы 7" обе инстанции СИП ранее также оставили без удовлетворения. Суд подтвердил права компании Маслякова на бренды "Планета КВН", The International Union КВН, "КВН Клуб веселых и находчивых", "Международный союз КВН" и Planet KVN.

Сценарии первых игр и книга были созданы в соавторстве c Михаилом Яковлевым, Альбертом Аксельродом и Сергеем Муратовым. После смерти последнего из соавторов Муратова права на произведения перешли к его вдове Марине Топаз, которая в 2017 году передала их "Группе 7". По мнению заявителя, обозначение КВН стало общеизвестным благодаря телепередачам задолго до появления компании АМИК, которая впоследствии приобрела права на бренд без согласия авторов книги и первых сценариев.