Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-16T15:18+0300
https://ria.ru/20200316/1568669597.html
Кассация признала права Маслякова на бренд КВН
https://cdn23.img.ria.ru/images/156142/17/1561421725_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_fb4eb97cedc2c34a215bfea447bd4758.jpg
РИА Новости

Кассация признала права Маслякова на бренд КВН

14:22 16.03.2020 (обновлено: 15:18 16.03.2020)
1089
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВедущий КВН Александр Масляков
Ведущий КВН Александр Масляков
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Президиум Суда по интеллектуальным правам (СИП) оставил в силе решение первой инстанции, подтвердившей права компании Александра Маслякова АМИК на основной из серии брендов Клуба веселых и находчивых — общеизвестный товарный знак КВН.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, президиум СИП в понедельник отклонил кассационную жалобу ООО "Группа 7", оспаривавшего законность регистрации Роспатентом товарного знака на компанию Маслякова.
Компании "Группа 7" принадлежат авторские права на сценарии первых выпусков игры КВН, вышедшей в телеэфир в 1961 году, а также на книгу "КВН. Клуб веселых и находчивых", изданную в 1965 году. На этом основании "Группа 7" просила признать недействительным решение Роспатента, отклонившего в 2018 году ее возражения на предоставление правовой охраны общеизвестному товарному знаку КВН. Первая инстанция СИП в ноябре заявление "Группы 7" отклонила.
Всего "Группа 7" оспаривает права компании Маслякова на шесть товарных знаков. Пять остальных заявлений "Группы 7" обе инстанции СИП ранее также оставили без удовлетворения. Суд подтвердил права компании Маслякова на бренды "Планета КВН", The International Union КВН, "КВН Клуб веселых и находчивых", "Международный союз КВН" и Planet KVN.
Кинорежиссер Юлий Гусман
21 ноября 2019, 18:30Сказано в эфире
"Все меняется". Гусман отреагировал на решение суда по правам на бренд КВНКомпания Александра Маслякова "АМИК" сохранила права на товарный знак "КВН". Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал постоянный член жюри телеигры, кинорежиссер, телеведущий, руководитель премии "Ника" Юлий Гусман.
Сценарии первых игр и книга были созданы в соавторстве c Михаилом Яковлевым, Альбертом Аксельродом и Сергеем Муратовым. После смерти последнего из соавторов Муратова права на произведения перешли к его вдове Марине Топаз, которая в 2017 году передала их "Группе 7". По мнению заявителя, обозначение КВН стало общеизвестным благодаря телепередачам задолго до появления компании АМИК, которая впоследствии приобрела права на бренд без согласия авторов книги и первых сценариев.
Как указывал представитель "Группы 7", передачу КВН показывали по телевидению с 1961 года, она сразу стала очень популярна, поэтому ее авторы издали книгу с правилами игры и инструкциями по организации. Из-за цензуры, отметил юрист, телетрансляции прекратили, но сама игра продолжалась. Суд, однако, согласился с доводами Роспатента, по мнению которого известность бренду принесла не книга, а телепередачи, создаваемые Масляковым. Как отмечало ведомство, популяризация игры связана в основном c деятельностью АМИК, выпускающей не менее 20 программ за каждый телевизионный сезон, которые транслируются в прайм-тайме.
Планета КВН
17 сентября 2019, 18:27
Суд сохранил за компанией Маслякова права на товарный знак "Планета КВН"
15411313
Обсудить 1
КВНАлександр МасляковФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Общество
Рекомендуем
Режиссёр Максим Фадеев
"Болото с жабами": Фадеев объяснил, почему распустил лейбл MALFA
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко прокомментировал решение России закрыть границу
Экс-президент Украины Петр Порошенко
На Украине открыли дело о "политическом преследовании" Порошенко
Телеведущая Роза Сябитова
Сябитова рассказала, почему россиянкам не нужен "настоящий мужчина"
Новый смартфон компании Apple в руках покупателя в магазине re:Store на Тверской улице в Москве
Французские власти оштрафовали Apple на 1,1 миллиарда евро
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
Правительство опубликовало список поручений по поддержке экономики
Расстояние от Земли до Солнца
Физик раскрыл тайну расширения Вселенной
Шествие участников легиона Ваффен СС в Риге
Ветераны Латышского легиона СС получали награды Латвии и США
Пассажир московского метрополитена в медицинской маске
Роскачество рассказало об основных мерах профилактики коронавируса
Дональд Трамп во время телефонного разговора с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом
Последняя надежда Трампа: Россия поможет американским сланцевикам
Сотрудник Роснефти осматривает оборудование на Абино-Украинском нефтегазовом месторождении в Краснодарском крае
Цены на нефть Brent опустились ниже 31 доллара за баррель
Девушка в медицинской маске на одной из станций Московского метрополитена
Число зараженных коронавирусом в России выросло до 93 человек
Вид на Таллин
Эстония поменяла туристический слоган в связи с коронавирусом
Военнослужащие армии РФ
В России могут расширить перечень оснований для увольнения военных
Участники шествия латышского легиона ваффен СС в Риге
В Москве представили доклад о 96 ветеранах Латышского легиона СС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:12Мишустин рассказал об информационных вбросах по коронавирусу
16:12В аптеках Коммунарки, где расположен карантинный центр, нет масок
16:11Власти четырех украинских городов приняли решение ввести карантин
16:10Мишустин подписал поручение по первоочередным мерам борьбы с COVID-19
16:09В Израиле службы в русских храмах проходят в закрытом режиме
16:08СМИ сообщили о 6 236 заразившихся коронавирусом в Германии
16:08Совет по борьбе с коронавирусом будет работать ежедневно
16:08В мусульманской общине РФ отменяют мероприятия из-за коронавируса
16:07В Турции приостановили массовые молитвы в мечетях из-за коронавируса
16:06В США число заразившихся коронавирусом превысило 3,7 тысяч человек
16:06Египет прекратит авиасообщение по всей стране из-за коронавируса
16:05ОНФ поможет пожилым людям с покупкой лекарств в условиях коронавируса
15:59У жительницы Кирова подтвердили заражение коронавирусом
15:59Помпео потребовал привлечь к ответственности напавших на базу в Ираке
15:58В парламенте Крыма считают, что с Киевом нельзя договариваться о воде
15:57"Белавиа" приостанавливает рейсы в Баку и Бейрут
15:53Расписание ЕГЭ изменят из-за коронавируса
15:53Семь стран ЕС уведомили о введении погранконтроля из-за коронавируса
15:51Дети гибнут в пожарах в России в 2020 году почти на 40% реже
15:50"Уральские авиалинии" приостановили еще 14 рейсов из-за коронавируса
Лента новостейМолния