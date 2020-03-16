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Туризм
2020-03-16T14:35+0300
https://ria.ru/20200316/1568669396.html
Эстония поменяла туристический слоган в связи с коронавирусом
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РИА Новости

Эстония поменяла туристический слоган в связи с коронавирусом

14:22 16.03.2020 (обновлено: 14:35 16.03.2020)
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© Фото : Pixabay/Angelo_GiordanoВид на Таллин
Вид на Таллин
© Фото : Pixabay/Angelo_Giordano
ХЕЛЬСИНКИ, 16 мар - РИА Новости. "Приезжайте в Эстонию, но позже" - теперь так будет звучать туристический слоган страны в связи с коронавирусом и запретом на приезд в республику иностранцев, сообщили в понедельник РИА Новости в Союзе туристических фирм страны.
"Мы действительно намерены поменять прежний слоган "Приезжайте в Эстонию" на новый - "Приезжайте в Эстонию, но позже". Пока еще не на всех баннерах можно увидеть новый слоган на нескольких языках, в том числе и на русском. Затем поменяем слоган и на нашем официальном сайте. Замена связана с эпидемией коронавируса и решением правительства с 16 марта запретить въезд в республику иностранцев", - сказала агентству представитель союза.
Республиканский департамент здоровья сообщил в понедельник, что общее число заразившихся коронавирусом достигло 205 человек.
В воскресенье правительство Эстонии приняло решение с 17 марта временно ограничить пересечение государственной границы и восстановить пограничный контроль, что означает запрет на въезд гражданам иностранных государств с небольшими исключениями.
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В Эстонию в дальнейшем могут попасть лишь граждане Эстонии или лица, имеющие вид на жительство в Эстонии, в том числе обладатели серых паспортов, а также граждане других стран, члены семьи которых живут в Эстонии.
Ограничения не коснутся международных грузоперевозок, включая доставку продуктов питания и медицинских товаров. Также пропускаются люди, оказывающие важные для жизни услуги, например, поставщики топлива. Иностранные граждане могут использовать Эстонию в качестве транзитного коридора, чтобы попасть в свою страну, если у них не выявлены симптомы коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
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ТуризмКоронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаЭстонияВ мире
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