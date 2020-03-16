В Кирове у второго человека заподозрили коронавирус

Отделение для людей с подозрением на коронавирус. Архивное фото

Отделение для людей с подозрением на коронавирус

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мар - РИА Новости. Еще один пациент, у которого тест-система показала наличие коронавируса, госпитализирован в Еще один пациент, у которого тест-система показала наличие коронавируса, госпитализирован в Кирове , это муж первой пациентки, сообщает пресс-служба правительства региона.

Первый случай подозрения на заражение коронавирусом зарегистрирован в Кирове 13 марта. Жительница Кирова вернулась из Германии с признаками острой респираторной вирусной инфекции и обратилась за медицинской помощью. Тест-система показала наличие коронавируса . Анализы отправлены в лабораторию. Лабораторное подтверждение ожидается в понедельник, 16 марта.

"Супруг женщины тоже находится в инфекционной больнице. Тест-система показала наличие коронавируса, его анализы также отправлены в лабораторию", - говорится в сообщении.

Сейчас пациенты находятся в специальных боксах в инфекционной клинической больнице города Кирова, получают все необходимое лечение. "Их состояние оценивается как стабильное удовлетворительное. Все контактные лица установлены, с ними проводится профилактическая работа", - подчеркивается в сообщении.