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В Кирове у второго человека заподозрили коронавирус
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РИА Новости

В Кирове у второго человека заподозрили коронавирус

14:20 16.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОтделение для людей с подозрением на коронавирус
Отделение для людей с подозрением на коронавирус
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Отделение для людей с подозрением на коронавирус. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мар - РИА Новости. Еще один пациент, у которого тест-система показала наличие коронавируса, госпитализирован в Кирове, это муж первой пациентки, сообщает пресс-служба правительства региона.
Первый случай подозрения на заражение коронавирусом зарегистрирован в Кирове 13 марта. Жительница Кирова вернулась из Германии с признаками острой респираторной вирусной инфекции и обратилась за медицинской помощью. Тест-система показала наличие коронавируса. Анализы отправлены в лабораторию. Лабораторное подтверждение ожидается в понедельник, 16 марта.
"Супруг женщины тоже находится в инфекционной больнице. Тест-система показала наличие коронавируса, его анализы также отправлены в лабораторию", - говорится в сообщении.
Сейчас пациенты находятся в специальных боксах в инфекционной клинической больнице города Кирова, получают все необходимое лечение. "Их состояние оценивается как стабильное удовлетворительное. Все контактные лица установлены, с ними проводится профилактическая работа", - подчеркивается в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 146 странах, более 5,7 тысячи человек скончались.
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8 февраля, 14:35
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КировОбщество
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