В Коми опровергли данные о студенте из Индии, заболевшем коронавирусом

Водитель скорой медицинской помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар – РИА Новости. Республиканский штаб по противодействию распространению Республиканский штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции Коми опроверг информацию о якобы заболевшем в Сыктывкаре студенте из Индии , сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Информация, распространяемая в соцсетях и мессенджерах о заболевшем коронавирусной инфекцией студенте из Индии, проживающем в Сыктывкаре, не соответствует действительности. Республиканский штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции призывает ориентироваться на официальную информацию и не верить слухам", - говорится в сообщении.

Как отмечает региональный оперштаб, сейчас в связи с распространением коронавирусной инфекции в республике Коми под наблюдением врачей находится 101 человек.

Накануне глава Коми Сергей Гапликов сообщил о введении в республике режима повышенной готовности в целях нераспространения новой коронавирусной инфекции. С понедельника в Коми отменены все культурно-массовые и спортивные мероприятия, а учебным заведениям рекомендовано перейти на режим дистанционного обучения. В детских садах введено свободное посещение.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.