Песков назвал главный орган в борьбе с коронавирусом

"Госсовет - это регионы. Это такой рекомендательный орган. И будет как раз налажена работа с регионами, чтобы какие-то уже имеющиеся наработки распространить на регионы, получить точку зрения регионов и первичную информацию о ситуации в регионах и так далее. Конечной точкой сбора информации, принятия решений и главный руководящий орган в этой работе - это штаб в правительстве, которым руководит Мишустин", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, в чем функциональные различия данных органов, если в их состав входят одни и те же люди.