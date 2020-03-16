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Песков назвал главный орган в борьбе с коронавирусом
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РИА Новости

Песков назвал главный орган в борьбе с коронавирусом

14:13 16.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков разъяснил, что координационный совет по борьбе с распространением коронавируса является главным руководящим органом в этой работе, а рабочая группа Госсовета по противодействию распространению инфекции отвечает за регионы.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин возглавил координационный совет по борьбе с распространением коронавируса, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина. Также президент России Владимир Путин в воскресенье подписал распоряжение о создании рабочей группы Госсовета по противодействию распространению инфекции.
Премьер-министр РФ М. Мишустин
09:11
Мишустин возглавил координационный совет по борьбе с коронавирусом
"Госсовет - это регионы. Это такой рекомендательный орган. И будет как раз налажена работа с регионами, чтобы какие-то уже имеющиеся наработки распространить на регионы, получить точку зрения регионов и первичную информацию о ситуации в регионах и так далее. Конечной точкой сбора информации, принятия решений и главный руководящий орган в этой работе - это штаб в правительстве, которым руководит Мишустин", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, в чем функциональные различия данных органов, если в их состав входят одни и те же люди.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МишустинДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
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