Песков назвал главный орган в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков разъяснил, что координационный совет по борьбе с распространением коронавируса является главным руководящим органом в этой работе, а рабочая группа Госсовета по противодействию распространению инфекции отвечает за регионы.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин возглавил координационный совет по борьбе с распространением коронавируса, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина. Также президент России Владимир Путин в воскресенье подписал распоряжение о создании рабочей группы Госсовета по противодействию распространению инфекции.
"Госсовет - это регионы. Это такой рекомендательный орган. И будет как раз налажена работа с регионами, чтобы какие-то уже имеющиеся наработки распространить на регионы, получить точку зрения регионов и первичную информацию о ситуации в регионах и так далее. Конечной точкой сбора информации, принятия решений и главный руководящий орган в этой работе - это штаб в правительстве, которым руководит Мишустин", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, в чем функциональные различия данных органов, если в их состав входят одни и те же люди.
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