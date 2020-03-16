Кабмин изучает возможность авансирования соцвыплат из-за коронавируса

По словам источника РИА в правительстве, эти меры поручено проработать для решения о целесообразности их реализации. Меры обсуждаются на фоне противодействия коронавирусу.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что идей и решений по введению ЧС в России из-за коронавируса пока не было.