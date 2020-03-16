В Кубани выделят 1,3 миллиарда рублей на ремонт и строительство мостов

"Завершить ее намечено в 2024 году, общий объем финансирования составит порядка 7,2 миллиарда рублей. В текущем году на строительство предусмотрено 974 миллиона рублей, из них 564 миллиона рублей – средства федерального бюджета", - уточнили в ведомстве. Как пояснили в министерстве транспорта региона, новый Яблоновский мост строится вблизи от действующего двухполосного, который уже не справляется с возросшей нагрузкой.