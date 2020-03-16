Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
2020-03-16T14:12+0300
https://ria.ru/20200316/1568668921.html
В Кубани выделят 1,3 миллиарда рублей на ремонт и строительство мостов
https://cdn22.img.ria.ru/images/153154/26/1531542611_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_006b0db0370a52d434e561e0d98447dc.jpg
РИА Новости

В Кубани выделят 1,3 миллиарда рублей на ремонт и строительство мостов

14:12 16.03.2020
223
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкАварийно-восстановительные работы по ликвидации последствий сильных дождей на территории Краснодарского края
Аварийно-восстановительные работы по ликвидации последствий сильных дождей на территории Краснодарского края
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 16 мар - РИА Новости. Власти Краснодарского края в 2020 году планируют реконструировать восемь мостовых переходов, три – капитально отремонтировать и еще один построить, на эти цели выделено 1,3 миллиарда рублей, сообщает администрация региона.
"На 12 мостов края в этом году выделено около 1,3 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Уточняется, что самым масштабным проектом межрегионального значения станет возведение "дублера" Яблоновского моста, соединяющего Краснодар с Тахтамукайским районом Адыгеи. Работа ведется в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
"Завершить ее намечено в 2024 году, общий объем финансирования составит порядка 7,2 миллиарда рублей. В текущем году на строительство предусмотрено 974 миллиона рублей, из них 564 миллиона рублей – средства федерального бюджета", - уточнили в ведомстве. Как пояснили в министерстве транспорта региона, новый Яблоновский мост строится вблизи от действующего двухполосного, который уже не справляется с возросшей нагрузкой.
"Он станет продолжением краснодарской улицы Захарова. Длина сооружения составит 400 метров. Мост будет иметь по две полосы в каждом из направлений, тротуар и велосипедную дорожку", – добавили в министерстве транспорта.
Вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась
3 марта, 14:01Краснодарский край
Кубань снизила госдолг более чем на десять миллиардов рублей
Кроме того, по данным краевых властей, в этом году планируется завершить капремонт трех мостов: через реку Мирнушка на автодороге МайкопТуапсе, через реку Цеце на дороге станица Кубанская – станица Саратовская и через реку Полтавский Ерик на дороге хутор Трудобеликовский – станица Полтавская. Общее финансирование на эти цели на 2020 год составляет 106,7 миллиона рублей.
Помимо этого до конца года в крае планируется реконструировать восемь мостов. Они проходят через ручей в Апшеронском районе, через канал Неволька в Лабинском районе, через реку Большое Псеушхо в Туапсинском районе и через один из каналов в Абинском районе. Четыре перехода находятся на территории Горячего Ключа и проходят над реками Балка Шкелюк, Камышаная Балка, Цеце и Кура-Цеце. На реконструкцию в этом году предусмотрено в общей сложности 296,5 миллиона рублей.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступает во время приветственного ужина от имени Верховного Суда РФ в рамках совещания председателей верховных судов государств-членов ШОС в Сочи. 17 июня 2019
2 марта, 12:29Краснодарский край
Краснодарский губернатор рассказал о развитии сельских территорий
100000
Обсудить 0
Краснодарский крайКраснодарский крайОбщество
Рекомендуем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:12Мишустин рассказал об информационных вбросах по коронавирусу
16:12В аптеках Коммунарки, где расположен карантинный центр, нет масок
16:11Власти четырех украинских городов приняли решение ввести карантин
16:10Мишустин подписал поручение по первоочередным мерам борьбы с COVID-19
16:09В Израиле службы в русских храмах проходят в закрытом режиме
16:08СМИ сообщили о 6 236 заразившихся коронавирусом в Германии
16:08Совет по борьбе с коронавирусом будет работать ежедневно
16:08В мусульманской общине РФ отменяют мероприятия из-за коронавируса
16:07В Турции приостановили массовые молитвы в мечетях из-за коронавируса
16:06В США число заразившихся коронавирусом превысило 3,7 тысяч человек
16:06Египет прекратит авиасообщение по всей стране из-за коронавируса
16:05ОНФ поможет пожилым людям с покупкой лекарств в условиях коронавируса
15:59У жительницы Кирова подтвердили заражение коронавирусом
15:59Помпео потребовал привлечь к ответственности напавших на базу в Ираке
15:58В парламенте Крыма считают, что с Киевом нельзя договариваться о воде
15:57"Белавиа" приостанавливает рейсы в Баку и Бейрут
15:53Расписание ЕГЭ изменят из-за коронавируса
15:53Семь стран ЕС уведомили о введении погранконтроля из-за коронавируса
15:51Дети гибнут в пожарах в России в 2020 году почти на 40% реже
15:50"Уральские авиалинии" приостановили еще 14 рейсов из-за коронавируса
Лента новостейМолния