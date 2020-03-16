В Кубани выделят 1,3 миллиарда рублей на ремонт и строительство мостов

КРАСНОДАР, 16 мар - РИА Новости. Власти Краснодарского края в 2020 году планируют реконструировать восемь мостовых переходов, три – капитально отремонтировать и еще один построить, на эти цели выделено 1,3 миллиарда рублей, сообщает администрация региона.
"На 12 мостов края в этом году выделено около 1,3 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Уточняется, что самым масштабным проектом межрегионального значения станет возведение "дублера" Яблоновского моста, соединяющего Краснодар с Тахтамукайским районом Адыгеи. Работа ведется в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
"Завершить ее намечено в 2024 году, общий объем финансирования составит порядка 7,2 миллиарда рублей. В текущем году на строительство предусмотрено 974 миллиона рублей, из них 564 миллиона рублей – средства федерального бюджета", - уточнили в ведомстве. Как пояснили в министерстве транспорта региона, новый Яблоновский мост строится вблизи от действующего двухполосного, который уже не справляется с возросшей нагрузкой.
"Он станет продолжением краснодарской улицы Захарова. Длина сооружения составит 400 метров. Мост будет иметь по две полосы в каждом из направлений, тротуар и велосипедную дорожку", – добавили в министерстве транспорта.
Кроме того, по данным краевых властей, в этом году планируется завершить капремонт трех мостов: через реку Мирнушка на автодороге Майкоп – Туапсе, через реку Цеце на дороге станица Кубанская – станица Саратовская и через реку Полтавский Ерик на дороге хутор Трудобеликовский – станица Полтавская. Общее финансирование на эти цели на 2020 год составляет 106,7 миллиона рублей.
Помимо этого до конца года в крае планируется реконструировать восемь мостов. Они проходят через ручей в Апшеронском районе, через канал Неволька в Лабинском районе, через реку Большое Псеушхо в Туапсинском районе и через один из каналов в Абинском районе. Четыре перехода находятся на территории Горячего Ключа и проходят над реками Балка Шкелюк, Камышаная Балка, Цеце и Кура-Цеце. На реконструкцию в этом году предусмотрено в общей сложности 296,5 миллиона рублей.