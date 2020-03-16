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В Латвии число заразившихся коронавирусом выросло до 34 человек
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РИА Новости

В Латвии число заразившихся коронавирусом выросло до 34 человек

14:11 16.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкДевушка в защитной маске
Девушка в защитной маске
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Девушка в защитной маске. Архивное фото
РИГА, 16 мар - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Латвии в понедельник выросло до 34, заявила журналистам министр здравоохранения Илзе Винкеле.
В воскресенье в республике было выявлено 30 случаев заболевания коронавирусом.
"За минувшие сутки в Латвии констатировано еще четыре случая заболевания Covid-19, и количество зараженных в стране выросло до 34 человек", - сказала министр.
В пятницу, 13 марта, в связи с распространением Covid-19 в Латвии было объявлено чрезвычайное положение, которое предусматривает ряд строгих мер по ограничению распространения вируса. Чрезвычайное положение будет действовать до 14 апреля.
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В субботу на совместном заседании правительства и Совета по кризисному управлению было принято решение о том, что с 17 марта на время чрезвычайного положения приостанавливаются все международные пассажирские перевозки воздушным, железнодорожным, морским и автобусным транспортом.
Также с 17 марта вводится временный запрет на перемещение людей и транспортных средств через пункты пересечения внешних границ Европейского союза в аэропортах, портах, на железной дороге и автодорогах, а также через пункты пересечения границ, предназначенные для местного приграничного сообщения. Эти ограничения не касаются грузовых перевозок.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыВОЗЛатвияВ мире
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