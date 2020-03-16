В Латвии число заразившихся коронавирусом выросло до 34 человек

РИГА, 16 мар - РИА Новости. Число заболевших Число заболевших коронавирусом Латвии в понедельник выросло до 34, заявила журналистам министр здравоохранения Илзе Винкеле.

В воскресенье в республике было выявлено 30 случаев заболевания коронавирусом.

"За минувшие сутки в Латвии констатировано еще четыре случая заболевания Covid-19, и количество зараженных в стране выросло до 34 человек", - сказала министр.

В пятницу, 13 марта, в связи с распространением Covid-19 в Латвии было объявлено чрезвычайное положение, которое предусматривает ряд строгих мер по ограничению распространения вируса. Чрезвычайное положение будет действовать до 14 апреля.

В субботу на совместном заседании правительства и Совета по кризисному управлению было принято решение о том, что с 17 марта на время чрезвычайного положения приостанавливаются все международные пассажирские перевозки воздушным, железнодорожным, морским и автобусным транспортом.

Также с 17 марта вводится временный запрет на перемещение людей и транспортных средств через пункты пересечения внешних границ Европейского союза в аэропортах, портах, на железной дороге и автодорогах, а также через пункты пересечения границ, предназначенные для местного приграничного сообщения. Эти ограничения не касаются грузовых перевозок.