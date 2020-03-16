Песков переадресовал в Минздрав вопрос о тестах на коронавирус

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков выразил сомнения, что в мире существуют тесты для самостоятельного проведения анализа на коронавирусную инфекцию.
"Вопрос, есть ли такие тесты. На это может ответить тоже только специалист. Вы спросите в нашем штабе у министра здравоохранения, задайте вопрос, существуют ли в мире тесты, которые позволяют каждому гражданину самостоятельно определить, есть ли у него коронавирус или нет. Я сомневаюсь, что такие тесты есть. Здесь не нужно обманываться, здесь нужно абсолютно трезво взвешивать любую информацию", - сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле правильным, что в Эстонии тесты на коронавирус сделали доступными для населения, а в России такое невозможно.
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
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