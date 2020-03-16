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Госдума рассмотрит законопроект о сдерживании цен на лекарства
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РИА Новости

Госдума рассмотрит законопроект о сдерживании цен на лекарства

14:03 16.03.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Госдума намерена 17 марта рассмотреть в первом чтении проект о сдерживании цен на лекарства в условиях эпидемии, соответствующий закон может быть принят до конца этой недели, сообщил первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
"Завтра в первом чтении предполагается рассмотреть внесенный нами законопроект, который позволяет правительству Российской Федерации в чрезвычайной ситуации, в таких, как эпидемия, либо необоснованное повышение в течение 30 дней более чем на 30 процентов цен на те или иные лекарственные препараты в нескольких субъектах Федерации, принимать решение о фиксации этих цен на срок до 90 дней", - сказал Исаев журналистам по итогам заседания президиума ЕР.
По его словам, проект планируется принять во втором чтении 18 марта, в третьем - 19 марта.
Исаев подчеркнул, что работа над проектом ускорена в связи с ситуацией с коронавирусом.
Группа депутатов от "Единой России" ранее внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается дать кабмину право ограничивать максимальные цены на лекарства при чрезвычайной ситуации или угрозе эпидемии. Авторами инициативы, кроме Исаева, выступили руководитель фракции Сергей Неверов, а также председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель комитета Думы по охране здоровья Дмитрий Морозов.
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РоссияДмитрий МорозовЗдоровье - ОбществоАндрей ИсаевГосдума РФЕдиная РоссияСергей НеверовОбщество
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