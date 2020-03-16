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Французские власти оштрафовали Apple на 1,1 миллиарда евро
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РИА Новости

Французские власти оштрафовали Apple на 1,1 миллиарда евро

14:03 16.03.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкНовый смартфон компании Apple в руках покупателя в магазине re:Store на Тверской улице в Москве
Новый смартфон компании Apple в руках покупателя в магазине re:Store на Тверской улице в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ПАРИЖ, 16 мар – РИА Новости. Французские антимонопольное ведомство оштрафовало американскую компанию Apple на 1,1 миллиард евро за применение антиконкурентных методов при распространении своей продукции, говорится в коммюнике ведомства.
Две компании Tech Data и Ingram Micro также были оштрафованы на 76,1 миллионов евро и 62,9 миллиона евро соответственно за применение картельной практики.
"Apple обвиняется во внедрении во Франции в своей сети распространения электронных продуктов (за исключением iPhone) трех антиконкурентных методов", - говорится в коммюнике компании.
Отмечается, что "Apple и два ее оптовика договорились не конкурировать и не дать дистрибьюторам конкурировать друг с другом, тем самым стерилизуя оптовый рынок продуктов Apple".
Президент антимонопольного ведомства Изабелль де Сильва заявила, что это самый крупный штраф в отношении экономического игрока.
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