Французские власти оштрафовали Apple на 1,1 миллиарда евро

ПАРИЖ, 16 мар – РИА Новости. Французские антимонопольное ведомство оштрафовало американскую компанию Apple на 1,1 миллиард евро за применение антиконкурентных методов при распространении своей продукции, говорится в коммюнике ведомства.
Две компании Tech Data и Ingram Micro также были оштрафованы на 76,1 миллионов евро и 62,9 миллиона евро соответственно за применение картельной практики.
Отмечается, что "Apple и два ее оптовика договорились не конкурировать и не дать дистрибьюторам конкурировать друг с другом, тем самым стерилизуя оптовый рынок продуктов Apple".
Президент антимонопольного ведомства Изабелль де Сильва заявила, что это самый крупный штраф в отношении экономического игрока.