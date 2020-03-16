Лукашенко: закрытием своей границы Россия "отрезала" Белоруссию

"Если следовать российской логике, то ей границы надо позакрывать регионально: отделить Дальний Восток, Сибирь, по Уралу пройтись, Кавказ выделить, по северу европейской части России тоже границу где-то провести. Россия огромная - полмира. Зачем же отрезали Беларусь от России, не подумав о последствиях", - цитирует Лукашенко официальный сайт президента Белоруссии.

Президент также рассказал, что РФ предлагала направить Белоруссии 3 тысячи тестов на выявление коронавируса и Минск "просто растерялся: откуда такая доброта со стороны России", поскольку до этого "ложку нефти не могли поделить, а тут – пожалуйста". Он выразил мнение, что в России заметили успешный опыт белорусских медиков на западном направлении и решили "проспонсировать".

"То есть признали, что мы это делаем правильно. Поэтому Российской Федерации надо было в этой ситуации не закрывать границу, а на нашей совместной границе Союзного государства под Брестом помочь нам - и материально, и людскими ресурсами, у нас школа одна, и вирусологи одни и те же. Мы бы приняли эту помощь и там бы это контролировали", - заявил Лукашенко.