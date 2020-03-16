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Лукашенко: закрытием своей границы Россия "отрезала" Белоруссию
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РИА Новости

Лукашенко: закрытием своей границы Россия "отрезала" Белоруссию

14:02 16.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Горовых / Перейти в фотобанкПограничник на многостороннем автомобильном пункте пропуска Новые Юрковичи в Брянской области
Пограничник на многостороннем автомобильном пункте пропуска Новые Юрковичи в Брянской области
© РИА Новости / Владимир Горовых
Перейти в фотобанк
Пограничник на многостороннем автомобильном пункте пропуска Новые Юрковичи в Брянской области. Архивное фото
МИНСК, 16 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что власти РФ закрытием границы "отрезали" Белоруссию, не подумав о последствиях, он также заявил, что надо не закрывать ее, а помочь республике на внешних рубежах.
В понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия приняла решение о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей в связи с распространением коронавирусной инфекции. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия рассчитывает на понимание со стороны Белоруссии относительно мер, которые страна принимает в борьбе с пандемией коронавируса.

"Если следовать российской логике, то ей границы надо позакрывать регионально: отделить Дальний Восток, Сибирь, по Уралу пройтись, Кавказ выделить, по северу европейской части России тоже границу где-то провести. Россия огромная - полмира. Зачем же отрезали Беларусь от России, не подумав о последствиях", - цитирует Лукашенко официальный сайт президента Белоруссии.

Президент также рассказал, что РФ предлагала направить Белоруссии 3 тысячи тестов на выявление коронавируса и Минск "просто растерялся: откуда такая доброта со стороны России", поскольку до этого "ложку нефти не могли поделить, а тут – пожалуйста". Он выразил мнение, что в России заметили успешный опыт белорусских медиков на западном направлении и решили "проспонсировать".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи
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"То есть признали, что мы это делаем правильно. Поэтому Российской Федерации надо было в этой ситуации не закрывать границу, а на нашей совместной границе Союзного государства под Брестом помочь нам - и материально, и людскими ресурсами, у нас школа одна, и вирусологи одни и те же. Мы бы приняли эту помощь и там бы это контролировали", - заявил Лукашенко.
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Коронавирус COVID-19РоссияАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Ха-ха, на внешних границах ... Почему-то батька ни словом в свое время не обмолвился о совместном контроле на внешних границах, когда в Россию стали поставляться белорусские креветки и пармезан.
16 марта, 14:15
Алексей Шипарёв
2510002
Что с ним происходит? ВВП опять правильно сделал, что "протестировал" Лукашенко, теперь человек виден как он есть.
16 марта, 14:24
llevone2017
2600002
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