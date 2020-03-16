Песков прокомментировал предлагаемую поправку о сроках президента

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Отсутствие обсуждения рабочей группой по конституции поправки, позволяющей действующему президенту участвовать в новых выборах главы государства, не умаляет ее значение, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин попросил Конституционный суд РФ высказаться о допустимости дополнения основного закона страны поправкой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых выборах главы государства. Запрос президента о проверке конституционности закона о поправке в Конституцию РФ поступил в КС в субботу.
"Нет, на мой взгляд не умаляет", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
"Была высказана инициатива, за эту инициативу голосовали наши народные избранники, наши депутаты, среди которых также есть весьма именитые и известные, талантливые юристы, правоведы и так далее. Кроме того, как вы знаете, мы ожидаем заключения Конституционного суда в компетенции которого также трудно, а точнее невозможно усомниться", - добавил он.