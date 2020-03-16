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Песков прокомментировал предлагаемую поправку о сроках президента
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РИА Новости

Песков прокомментировал предлагаемую поправку о сроках президента

14:00 16.03.2020 (обновлено: 14:01 16.03.2020)
35307
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Отсутствие обсуждения рабочей группой по конституции поправки, позволяющей действующему президенту участвовать в новых выборах главы государства, не умаляет ее значение, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин попросил Конституционный суд РФ высказаться о допустимости дополнения основного закона страны поправкой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых выборах главы государства. Запрос президента о проверке конституционности закона о поправке в Конституцию РФ поступил в КС в субботу.
Директор федерального государственного научно-исследовательского Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. 17 января 2020
12 марта, 17:52Голосование по поправкам в Конституцию
Эксперт прокомментировала поправки по президентским срокам
"Нет, на мой взгляд не умаляет", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
"Была высказана инициатива, за эту инициативу голосовали наши народные избранники, наши депутаты, среди которых также есть весьма именитые и известные, талантливые юристы, правоведы и так далее. Кроме того, как вы знаете, мы ожидаем заключения Конституционного суда в компетенции которого также трудно, а точнее невозможно усомниться", - добавил он.
Молодой человек держит книгу конституции Российской Федерации
12 марта, 15:56Голосование по поправкам в Конституцию
Опрос показал, что россияне знают о поправках к Конституции
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Обсудить 63
Конституция РФКонституционный суд РФДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
Все тайное становится явью, и в глазах народа путин конечно же сейчас проиграл
16 марта, 14:31
WWsexSpas
104401036
Если Путин уже подписал поправки, какая разница кто-как проголосует и проголосует ли? Тем более голосование очень странное, референдум проводить побоялись...
16 марта, 14:31
lunvan
63211319
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