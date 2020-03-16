Песков прокомментировал предлагаемую поправку о сроках президента

"Была высказана инициатива, за эту инициативу голосовали наши народные избранники, наши депутаты, среди которых также есть весьма именитые и известные, талантливые юристы, правоведы и так далее. Кроме того, как вы знаете, мы ожидаем заключения Конституционного суда в компетенции которого также трудно, а точнее невозможно усомниться", - добавил он.