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В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 300 человек
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РИА Новости

В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 300 человек

13:59 16.03.2020
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкЖенщина в медицинской маске
Женщина в медицинской маске
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
Женщина в медицинской маске. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Число заразившихся новым коронавирусом в Канаде достигло 304, сообщается на сайте канадского правительства в воскресенье.
Ранее сообщалось, что в Канаде зафиксировано 244 случая заражения новым коронавирусом, один человек погиб.
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В Онтарио в воскресенье было подтверждено 142 случая заболевания новым коронавирусом, в Британской Колумбии – 73, в Квебеке – 39, в Альберте – 39.
При этом издание Globe and Mail со ссылкой на представителя министерства здравоохранения Терезу Тэм сообщает о 313 случаях заражения коронавирусом во всех десяти провинциях Канады.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыБританская КолумбияАльбертаОнтариоЗдоровье - ОбществоВОЗКанадаВ мире
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