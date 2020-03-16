В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 300 человек

Ранее сообщалось, что в Канаде зафиксировано 244 случая заражения новым коронавирусом, один человек погиб.

При этом издание Globe and Mail со ссылкой на представителя министерства здравоохранения Терезу Тэм сообщает о 313 случаях заражения коронавирусом во всех десяти провинциях Канады.