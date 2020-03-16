Белоруссия не будет закрывать границы с Россией, заявил Лукашенко

МИНСК, 16 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия в ответ на решение РФ не будет закрывать границы, иначе "до Кремля фуры будут стоять в очереди, а люди будут в бешенстве". Президентзаявил, что Белоруссия в ответ на решение РФ не будет закрывать границы, иначе "до Кремля фуры будут стоять в очереди, а люди будут в бешенстве".

коронавируса . В понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия приняла решение о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей в связи с распространением коронавирусной инфекции. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия рассчитывает на понимание со стороны Белоруссии относительно мер, которые страна принимает в борьбе с пандемией

"Нам не нужно закрывать ни от поляков, ни от россиян, ни от украинцев. Они хотят - пусть закрываются. Нам не надо этого делать, потому что это пустое. Закрываться все равно мы не сможем, это невозможно. Особенно там, где нет границы с Россией: там люди веками ходили и будут ходить, и если, не дай бог, уже какая-то чума, то мы ее территориально не победим", - цитирует Лукашенко Sputnik Белоруссия . Это заявление прозвучало на встрече с главой администрации президента Игорем Сергеенко и госсекретарем Совета безопасности Андреем Равковым.

Президент поинтересовался, что в ситуации, когда Россия решила закрыть границу с Минском, предлагают предпринять в Белоруссии. Он отметил, что если страна пойдет на ответные меры, то "до Кремля фуры будут стоять в очереди, а люди будут в бешенстве". "Нам надо, сделав выводы, четко определиться, как будем действовать дальше. Единственное, попрошу: не должны пострадать люди", - подчеркнул белорусский лидер.

Он особо подчеркнул, что в сложившейся ситуации главное, чтобы не пострадали люди и экономика. "А что думает правительство России в этой ситуации? Ведь за год 110 миллионов тонн груза переместилось транзитом. Они что, через Украину договорились возить? Так Украина давно закрылась. Через Прибалтику? Она тоже закрылась. Как они будут вообще эти грузы перемещать? Может, нам подумать, а вдруг вирус в трубе с нефтью или с природным газом? 70 миллионов тонн нефти транспортируют по нефтепроводу "Дружба" - сказал белорусский президент.

По его словам, "надо действовать так, как мы действуем сейчас: малейшее подозрение - мы проверяем человека, надо на карантин - пожалуйста, давайте на карантин". "Именно точечно, профессионально надо действовать, а не территориально: перекрыли, закрыли", - подчеркнул белорусский лидер.

В Белоруссии количество случаев нового типа коронавируса выросло до 36, сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения страны. Белорусская система здравоохранения нацелена на недопущение завоза в страну нового коронавируса и на превентивную изоляцию на карантин лиц, которые контактировали с заболевшими.