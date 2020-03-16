Правительство мониторит ситуацию на рынке труда в регионах

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Кабмин в связи с распространением коронавируса мониторит ситуацию на рынке труда в регионах страны, говорится в документе, который есть в распоряжении РИА Новости.

По словам источника агентства в правительстве, эти меры поручено проработать для решения об их реализации. Меры обсуждаются на фоне противодействия коронавирусу.

"Мониторинг ситуации на рынке труда в субъектах Российской Федерации", - говорится в документе.

Также там отмечается, что поручено провести резервирование бюджетных ассигнований на предоставление субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов на предоставление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными.