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Правительство мониторит ситуацию на рынке труда в регионах
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РИА Новости

Правительство мониторит ситуацию на рынке труда в регионах

13:54 16.03.2020 (обновлено: 14:26 16.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание правительства РФ
Здание правительства РФ
© РИА Новости / Алексей Майшев
Здание правительства РФ . Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Кабмин в связи с распространением коронавируса мониторит ситуацию на рынке труда в регионах страны, говорится в документе, который есть в распоряжении РИА Новости.
По словам источника агентства в правительстве, эти меры поручено проработать для решения об их реализации. Меры обсуждаются на фоне противодействия коронавирусу.
"Мониторинг ситуации на рынке труда в субъектах Российской Федерации", - говорится в документе.
Также там отмечается, что поручено провести резервирование бюджетных ассигнований на предоставление субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов на предоставление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что идей и решений по введению ЧС в России из-за коронавируса пока не было.
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