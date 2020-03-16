Маас выступил против попыток США переманить ученых

"Немецкие исследователи играют ведущую роль в разработке медикаментов и вакцин при сотрудничестве со всем миром. Мы не можем допустить, чтобы другие захотели эксклюзивно присвоить результаты их исследований", - заявил Маас в интервью изданиям медиагруппы Funke.