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Маас выступил против попыток США переманить ученых
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РИА Новости

Маас выступил против попыток США переманить ученых

13:52 16.03.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас решительно выступил против предполагаемой попытки США эксклюзивно получить результаты исследований немецких ученых, которые разрабатывают вакцину против коронавируса.
Ранее издание Welt am Sonntag со ссылкой на источник в правительстве ФРГ сообщило, что американский президент Дональд Трамп пытается переманить в США немецких ученых, которые работают над созданием вакцины против коронавируса. Речь шла об ученых расположенной в немецком Тюбингене фирмы CureVac. Трамп якобы предлагает им большую сумму денег с целью либо переманить их в США, либо получить вакцину эксклюзивно для своей страны.
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"Немецкие исследователи играют ведущую роль в разработке медикаментов и вакцин при сотрудничестве со всем миром. Мы не можем допустить, чтобы другие захотели эксклюзивно присвоить результаты их исследований", - заявил Маас в интервью изданиям медиагруппы Funke.
По словам Мааса, он уже поговорил об этом с коллегами из Канады, Южной Кореи, Бразилии и Австралии. Однако эта тема также будет обсуждаться в кругу стран G7.
"Мы победим этот вирус только вместе, а не действуя друг против друга", - добавил глава МИД.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.
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Коронавирус COVID-19Хайко МаасДональд ТрампМИД ГерманииГерманияСШАВ мире
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