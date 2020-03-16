Число зараженных COVID-19 в Испании за сутки увеличилось на тысячу

МАДРИД, 16 мар – РИА Новости. Число зараженных коронавирусом COVID-19 в Испании увеличилось за сутки на тысячу человек, достигнув 8,8 тысячи, сообщил на пресс-конференции директор координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций министерства здравоохранения Испании Фернандо Симон.
На настоящий момент выявлено 8744 случая заражения, большинство в Мадриде. В воскресенье сообщалось о 7,7 тысячи. Число жертв достигло 297 человек. В воскресенье сообщалось о 288. Темпы смертности существенно снизились.
Власти Испании 14 марта ввели режим повышенной готовности, ограничив передвижение людей на 15 дней. Этот срок может быть продлен с согласия парламента в случае необходимости. Людям разрешено выходить на улицу только, чтобы приобрести продукты, лекарства, предметы первой необходимости, а также добраться до работы. Компании в массовом порядке перевели сотрудников на работу из дома. В стране закрыты бары, рестораны, музеи, театры, спортивные и культурные центры, другие развлекательные заведения, школы, университеты, магазины за исключением продовольственных и предметов первой необходимости.
Испания занимает второе место в Европе после Италии по количеству заболевших и жертв.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса