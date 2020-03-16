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В Москве представили доклад о 96 ветеранах Латышского легиона СС
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РИА Новости

В Москве представили доклад о 96 ветеранах Латышского легиона СС

13:49 16.03.2020 (обновлено: 15:00 16.03.2020)
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© РИА Новости / Оксана Джадан / Перейти в фотобанкУчастники шествия латышского легиона ваффен СС в Риге
Участники шествия латышского легиона ваффен СС в Риге
© РИА Новости / Оксана Джадан
Перейти в фотобанк
Участники шествия латышского легиона ваффен СС в Риге. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Доклад с именами 96 ветеранов Латышского легиона СС, ныне живущих в таких странах, как США, Великобритания, Канада, Бразилия, Австралия, Аргентина и Латвия, обнародован в понедельник в Москве на круглом столе в МИА "Россия сегодня".
В Латвии и за ее пределами сейчас проживает около 400 бывших латышских легионеров СС. В докладе впервые публикуются данные о 96 из них, ныне живых. Больше всего — 32 человека — проживают в США, 21 — в Латвии, 19 человек — в Австралии, 15 — в Канаде, четверо — в Великобритании, трое — в Бразилии, двое — в Аргентине. В этих странах разъехавшиеся после войны по разным континентам легионеры создали свою организацию "Ястребы Даугавы".
Список выявленных военнослужащих Латышского легиона СС
Список выявленных военнослужащих Латышского легиона СС
1 из 8
Список выявленных военнослужащих Латышского легиона СС
Список выявленных военнослужащих Латышского легиона СС
Список выявленных военнослужащих Латышского легиона СС
2 из 8
Список выявленных военнослужащих Латышского легиона СС
Список выявленных военнослужащих Латышского легиона СС
Список выявленных военнослужащих Латышского легиона СС
3 из 8
Список выявленных военнослужащих Латышского легиона СС
Список выявленных военнослужащих Латышского легиона СС
Список выявленных военнослужащих Латышского легиона СС
4 из 8
Список выявленных военнослужащих Латышского легиона СС
Список выявленных военнослужащих Латышского легиона СС
Список выявленных военнослужащих Латышского легиона СС
5 из 8
Список выявленных военнослужащих Латышского легиона СС
Список выявленных военнослужащих Латышского легиона СС
Список выявленных военнослужащих Латышского легиона СС
6 из 8
Список выявленных военнослужащих Латышского легиона СС
Список выявленных военнослужащих Латышского легиона СС
Список выявленных военнослужащих Латышского легиона СС
7 из 8
Список выявленных военнослужащих Латышского легиона СС
Список выявленных военнослужащих Латышского легиона СС
Список выявленных военнослужащих Латышского легиона СС
8 из 8
Список выявленных военнослужащих Латышского легиона СС
1 из 8
Список выявленных военнослужащих Латышского легиона СС
2 из 8
Список выявленных военнослужащих Латышского легиона СС
3 из 8
Список выявленных военнослужащих Латышского легиона СС
4 из 8
Список выявленных военнослужащих Латышского легиона СС
5 из 8
Список выявленных военнослужащих Латышского легиона СС
6 из 8
Список выявленных военнослужащих Латышского легиона СС
7 из 8
Список выявленных военнослужащих Латышского легиона СС
8 из 8
Список выявленных военнослужащих Латышского легиона СС
Как рассказал ранее РИА Новости один из авторов исследования, директор фонда "Историческая память" Александр Дюков, "Ястребы Даугавы" в условиях холодной войны стали одной из наиболее массовых латышских эмигрантских организаций, а после распада СССР — инструментом "мягкой силы" Латвийской Республики. Власти Латвии неизменно поддерживали организацию, в том числе и финансово, а латвийский МИД фактически курировал деятельность "Ястребов" за рубежом, отметил историк.
Представленный сегодня доклад подготовлен фондом "Историческая память" и Фондом поддержки и развития еврейской культуры, традиций, образования и науки (оба — Россия).
Место раскопок в районе деревни Жестяная Горка, где следователи обнаружили около 500 тел жертв латвийских карателей
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Без срока давности: СК ищет латвийских карателей, виновных в геноциде
К настоящему времени установлен целый ряд преступлений, совершенных в годы Великой Отечественной войны подразделениями, входившими в состав Латышского легиона СС, которые можно квалифицировать как военные преступления и преступления против человечности.
Так, именно латышские каратели уничтожали мирное население в деревне Жестяная Горка и селе Черное (оба — Новгородская область). В мае прошлого года Следственный комитет России открыл уголовное дело по факту геноцида в указанных населенных пунктах в 1941-1943 годах.
Доклад "Пособники нацистских преступлений", представленный в МИА "Россия сегодня"
Доклад Пособники нацистских преступлений, представленный в МИА Россия сегодня
Доклад "Пособники нацистских преступлений", представленный в МИА "Россия сегодня"
Латышский легион СС был создан командованием нацистской Германии в годы Второй мировой войны на территории оккупированной Латвии из двух гренадерских дивизий. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер 24 марта 1943 года издал приказ, уточняющий понятие "латышский легион" в качестве общего определения для латышей, проходивших службу во всех латышских воинских формированиях ваффен СС, включая полицейские батальоны.
Подразделения легиона 16 марта 1944 года вступили в бой с Красной армией в районе реки Великой у города Острова Псковской области. Именно поэтому день легионеров отмечается в Латвии 16 марта.
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РоссияАлександр ДюковГенрих ГиммлерАргентинаЛатвияПсковская областьКанадаАвстралияБразилияСШАВ мире
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