В Москве представили доклад о 96 ветеранах Латышского легиона СС

В Латвии и за ее пределами сейчас проживает около 400 бывших латышских легионеров СС. В докладе впервые публикуются данные о 96 из них, ныне живых. Больше всего — 32 человека — проживают в США, 21 — в Латвии, 19 человек — в Австралии, 15 — в Канаде, четверо — в Великобритании, трое — в Бразилии, двое — в Аргентине. В этих странах разъехавшиеся после войны по разным континентам легионеры создали свою организацию "Ястребы Даугавы".