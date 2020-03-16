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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-03-16T13:49+0300
https://ria.ru/20200316/1568667005.html
Россия зафиксировала семь нарушений перемирия в Сирии за сутки
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/18/1563841882_0:59:1686:1007_1036x0_80_0_0_3062445ee41b343cb7e178cc2811665c.jpg
РИА Новости

Россия зафиксировала семь нарушений перемирия в Сирии за сутки

13:49 16.03.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПатруль российской военной полиции в Сирии
Патруль российской военной полиции в Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Патруль российской военной полиции в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала семь нарушений, Турция - пять, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном в понедельник в Facebook.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано семь фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – три, Латакия – два, Идлиб – два. Турецкой частью представительства зафиксировано пять фактов открытия огня в провинциях: Идлиб - пять", - говорится в сообщении.
Добавляется, что центр за сутки провел одну гуманитарную акцию в населенном пункте Курайм-Эш—Шамали провинции Деръа, где было выдано 250 продовольственных наборов общим весом 1,0625 тонн.
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