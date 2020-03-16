Россия зафиксировала семь нарушений перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала семь нарушений, Турция - пять, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном в понедельник в Facebook.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано семь фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – три, Латакия – два, Идлиб – два. Турецкой частью представительства зафиксировано пять фактов открытия огня в провинциях: Идлиб - пять", - говорится в сообщении.
Добавляется, что центр за сутки провел одну гуманитарную акцию в населенном пункте Курайм-Эш—Шамали провинции Деръа, где было выдано 250 продовольственных наборов общим весом 1,0625 тонн.