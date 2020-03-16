Россия зафиксировала семь нарушений перемирия в Сирии за сутки

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано семь фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – три, Латакия – два, Идлиб – два. Турецкой частью представительства зафиксировано пять фактов открытия огня в провинциях: Идлиб - пять", - говорится в сообщении.