В Иране число зараженных коронавирусом приблизилось к 15 тысячам

Ту же информацию в эфире телеканала IRINN озвучил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур, приводя данные по заболеванию как за сутки, так и общую статистику, фиксируемую с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе.