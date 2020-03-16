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В Иране число зараженных коронавирусом приблизилось к 15 тысячам
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РИА Новости

В Иране число зараженных коронавирусом приблизилось к 15 тысячам

13:46 16.03.2020 (обновлено: 14:12 16.03.2020)
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© AP Photo / Ebrahim NorooziПожарные распыляют дезинфицирующее средство в Тегеране, Иран
Пожарные распыляют дезинфицирующее средство в Тегеране, Иран
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Пожарные распыляют дезинфицирующее средство в Тегеране, Иран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 16 мар – РИА Новости. Не менее 129 человек скончались за сутки от коронавируса в Иране, число жертв возросло до 853 из 14 991 случаев заражения коронавирусом, сообщил в понедельник советник министра здравоохранения Ирана Али Реза Вахабзаде.
"Со вчерашнего дня к сегодняшнему выявлено 1 053 случая заражения коронавирусом, в общей сложности число зараженных достигло 14 991. За прошедшие сутки скончались 129 человек, число жертв возросло до 853", - написал он в Twitter, сообщив о выздоровлении 4 996 человек.
Ту же информацию в эфире телеканала IRINN озвучил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур, приводя данные по заболеванию как за сутки, так и общую статистику, фиксируемую с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ИранВ мире
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