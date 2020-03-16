В Германии зафиксировали 4838 случаев заражения коронавирусом

БЕРЛИН, 16 мар - РИА Новости. Около 5 тысяч заболевших коронавирусом насчитывается в понедельник в ФРГ по данным института Роберта Коха, заявил на пресс-конференции в Берлине представитель ведомства, которое официально занимается статистикой распространения эпидемии.
"В институт Коха пришли сообщения о 4838 случаях заболеваний во всех 16 федеральных землях, это на 1043 случая больше, чем вчера. С 9 марта в институте Коха известно о девяти погибших в связи с новым вирусом", - заявил представитель института на пресс-конференции в Берлине.
Число подтвержденных случаев коронавируса достигло в Германии 5,5 тысяч, сообщил утром в новостях общественно-правовой телеканал ZDF.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,3 тысячи человек скончались.
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