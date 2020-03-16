В Бельгии число заразившихся коронавирусом достигло 1058 человек

БРЮССЕЛЬ, 16 мар - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Бельгии за минувшие сутки возросло на 172, общее число достигло 1058 человек, сообщил минздрав страны.
"За минувшие сутки зафиксированы еще 172 новых случая COVID-19. Всего число заболевших составляет на сегодня 1058", - говорится в сообщении ведомства.
Власти Бельгии с минувшей субботы ввели карантинные меры. По стране закрыты школы и вузы, не работают кафе, рестораны, развлекательные заведения.
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