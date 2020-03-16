В Кремле прокомментировали меры Украины по борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Ситуацию с противодействием коронавирусу на Украине нельзя назвать образцовой, не стоит ориентироваться на нее как на идеальную, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, здесь очень важны наработки других стран в плане противодействия. Вы знаете, применяют самые разнообразные меры и задействуют самые разные средства для противодействия коронавирусу. У некоторых стран это удается лучше, у некоторых удается хуже. Но в данном случае вряд ли ситуацию наших украинских коллег можно считать за образцовую, вряд ли на нее можно ориентироваться как на идеальную в плане системы противодействия", - сказал Песков.
По его словам, весь глобальный опыт учитывается российским штабом.
"Принимаются энергичные меры, которые нашим отечественным штабом разрабатываются", - сказал Песков.
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"Мы не обладаем экспертными данными полными о том комплексе мер, которые в упомянутых странах были приняты. Это должны делать специалисты", - сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли считать опыт Китая, Италии или Франции по борьбе с коронавирусом интересным и заслуживающим внимания.