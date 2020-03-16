В Кремле прокомментировали меры Украины по борьбе с коронавирусом

"Безусловно, здесь очень важны наработки других стран в плане противодействия. Вы знаете, применяют самые разнообразные меры и задействуют самые разные средства для противодействия коронавирусу. У некоторых стран это удается лучше, у некоторых удается хуже. Но в данном случае вряд ли ситуацию наших украинских коллег можно считать за образцовую, вряд ли на нее можно ориентироваться как на идеальную в плане системы противодействия", - сказал Песков.