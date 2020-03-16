Дворкович заявил, что инструменты для преодоления кризиса есть

"Бояться точно ничего не нужно. Все инструменты смягчения и преодоления кризиса есть. Это не значит, что всем легко. Многим тяжело, особенно людям с низкими доходами. Самое главное - смотреть вперед, а не назад. Это главное", - сказал Дворкович в ответ на соответствующий вопрос журналиста.