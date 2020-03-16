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Дворкович заявил, что инструменты для преодоления кризиса есть
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РИА Новости

Дворкович заявил, что инструменты для преодоления кризиса есть

13:41 16.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАркадий Дворкович
Аркадий Дворкович
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Аркадий Дворкович. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мар - РИА Новости. Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович призвал не бояться экономического кризиса, который может развиться на фоне ситуации с коронавирусом, по его словам, все инструменты для преодоления есть.
"Бояться точно ничего не нужно. Все инструменты смягчения и преодоления кризиса есть. Это не значит, что всем легко. Многим тяжело, особенно людям с низкими доходами. Самое главное - смотреть вперед, а не назад. Это главное", - сказал Дворкович в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
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