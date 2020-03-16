Дворкович заявил, что инструменты для преодоления кризиса есть

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мар - РИА Новости. Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович призвал не бояться экономического кризиса, который может развиться на фоне ситуации с коронавирусом, по его словам, все инструменты для преодоления есть.
"Бояться точно ничего не нужно. Все инструменты смягчения и преодоления кризиса есть. Это не значит, что всем легко. Многим тяжело, особенно людям с низкими доходами. Самое главное - смотреть вперед, а не назад. Это главное", - сказал Дворкович в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.