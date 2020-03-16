Оценивать эффективность мер против коронавируса рано, считает Песков

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Заключения об эффективности принимаемых в России мер по Заключения об эффективности принимаемых в России мер по коронавирусу делать пока рано, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

"Пока рано делать какие-то заключения об эффективности принимаемых мер. Еще раз повторяю, принимаются очень энергичные меры", - сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле информацию, которую сейчас получают от штаба, полноценной.

Вопрос журналиста о том, считают ли в Кремле правильным наличие в России "монополии" на проведение тестов на коронавирус, Песков перенаправил в правительство.

"Вопрос для правительства. Кремль не руководит работой, не администрирует, не руководит, не координирует работу", - сказал Песков, отметив, что Кремль, безусловно, получает всю информацию от штаба.