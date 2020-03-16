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Оценивать эффективность мер против коронавируса рано, считает Песков
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РИА Новости

Оценивать эффективность мер против коронавируса рано, считает Песков

13:40 16.03.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Заключения об эффективности принимаемых в России мер по коронавирусу делать пока рано, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Пока рано делать какие-то заключения об эффективности принимаемых мер. Еще раз повторяю, принимаются очень энергичные меры", - сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле информацию, которую сейчас получают от штаба, полноценной.
Вопрос журналиста о том, считают ли в Кремле правильным наличие в России "монополии" на проведение тестов на коронавирус, Песков перенаправил в правительство.
"Вопрос для правительства. Кремль не руководит работой, не администрирует, не руководит, не координирует работу", - сказал Песков, отметив, что Кремль, безусловно, получает всю информацию от штаба.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
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Коронавирус COVID-19РоссияДмитрий ПесковОбщество
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