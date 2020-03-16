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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-03-16T13:38+0300
https://ria.ru/20200316/1568666379.html
В Сирию с июля 2018 года вернулись более 577 тысяч беженцев
https://cdn25.img.ria.ru/images/153147/73/1531477310_0:353:3014:2048_1036x0_80_0_0_61a48626fa44d73a4fb0719de50f6995.jpg
РИА Новости

В Сирию с июля 2018 года вернулись более 577 тысяч беженцев

13:38 16.03.2020
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПограничный переход "Насиб" на сирийско-иорданской границе
Пограничный переход Насиб на сирийско-иорданской границе
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Пограничный переход "Насиб" на сирийско-иорданской границе. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Более 577 тысяч беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана с июля 2018 года, сообщается в информационном бюллетене центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном в понедельник на сайте Минобороны РФ.
"Всего с 18 июля 2018 года с территорий иностранных государств вернулись 577 262 человек",- говорится в сообщении.
Из Ливана вернулись 182 014 человек, из Иордании - 395 248 человек.
Подчеркивается, что за прошедшие сутки вывод беженцев с территорий иностранных государств не осуществлялся. В места постоянного проживания внутри страны за сутки вернулись 15 беженцев.
Кроме того, за сутки восстановлено четыре жилых дома и хлебопекарня. По данным центра, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 2,7 гектара территории. Также специалисты уничтожили 31 взрывоопасный предмет.
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