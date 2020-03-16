В Сирию с июля 2018 года вернулись более 577 тысяч беженцев

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Более 577 тысяч беженцев вернулись в Более 577 тысяч беженцев вернулись в Сирию из Иордании Ливана с июля 2018 года, сообщается в информационном бюллетене центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном в понедельник на сайте Минобороны РФ.

"Всего с 18 июля 2018 года с территорий иностранных государств вернулись 577 262 человек",- говорится в сообщении.

Из Ливана вернулись 182 014 человек, из Иордании - 395 248 человек.

Подчеркивается, что за прошедшие сутки вывод беженцев с территорий иностранных государств не осуществлялся. В места постоянного проживания внутри страны за сутки вернулись 15 беженцев.